سرقة دراجات نارية توقع بشخص في قبضة الدرك

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تحناوت التابع لإقليم الحوز، الأحد، على النيابة العامة المختصة بابتدائية مراكش شخصا متورطا في سرقة الدراجات النارية.

وذكرت مصادر هسبريس أن درك تحناوت حرك عملية البحث عن الموقوف ذي السوابق القضائية، بعد توصله بعدة شكايات من أشخاص سرقت دراجاتهم النارية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاستماع إلى المشتكين مكن من معطيات ساعدت على توقيف المعني بالأمر، الذي كان يقطن بمراكش، واستقر مؤخرا بمدينة تحناوت بإقليم الحوز.