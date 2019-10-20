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الرئيسية | حوادث | مديرية اشتوكة تنفي هتك عرض تلميذة داخل مدرسة

مديرية اشتوكة تنفي هتك عرض تلميذة داخل مدرسة

مديرية اشتوكة تنفي هتك عرض تلميذة داخل مدرسة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 20 أكتوبر 2019 - 21:35

نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باشتوكة آيت باها أن تكون المدرسة الابتدائية "آيت واكمار"، الواقعة بجماعة وادي الصفا، قد شهدت هتك عرض تلميذة، بعد أن "خرجت لجلب أغراض لأستاذتها"، مشيرة إلى أنه "لم تُشر أصابع الاتهام إلى أي شخص داخل المؤسسة".

وأكدت المديرية، في بيان حقيقة توصلت به جريدة هسبريس، ردا على ما جاء في مقطع فيديو تحت عنوان "جريمة اغتصاب داخل مدرسة"، أنه بناء على "التحريات التي قامت بها المديرية، وبناء على تصريحات وتقرير مدير المؤسسة، والأبحاث الأولية لمصالح الدرك الملكي بعين المكان، رفقة التلميذة وأمها، فإن المؤسسة لم تشهد وقوع أي حادث من هذا النوع".

وأضافت "بخصوص سور المدرسة، الذي ادعى صاحب التصريح لجريدة هسبريس أنه مفتوح نتيجة الأشغال، فإن هذا الادعاء لا أساس له بتاتا من الصحة، بحيث إن الأشغال معزولة عن المؤسسة بسياج مُحكم، علما أن المدرسة لها مدخل واحد تحت حراسة حارس وأمام أنظار المدير".

وأوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، في بيانها، أن "التحريات لا زالت جارية في هذا الشأن، وكل جديد سيتم الإعلان عنه في حينه"، مشيرة إلى أنها "تحتفظ لنفسها بحق متابعة مروجي هذه المغالطات والراغبين في الإساءة لسمعة المؤسسة التعليمية العمومية وذلك أمام الجهات القضائية المختصة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الجزولي احمد الأحد 20 أكتوبر 2019 - 22:13
إن قلة الشغل و المخدرات و البحث عن الأضاليل و المكائد أضحت الشغل الشاغل للعديد من المنحرفين أخلاقيا همهم شعل نار الفتنة و التفرج عليها عن بعد ....
و المدرسة المغربية أضحت هدفا لهؤلاء المتشردين أخلاقيا ...
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2 - سلا الأحد 20 أكتوبر 2019 - 22:26
المديرية الاقليمية ليست لها الحق بالنفي في الحادث مادامت الابحات من طرف رجال الدرك في بداية المصار لمادا هدا التصرع بالنفي
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