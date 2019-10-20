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كُتّاب وآراء
طعنة سكين تنهي حياة شاب في الدروة نواحي برشيد
أقدم أحد الأشخاص، مساء اليوم الأحد، بدوار لغرارسة التابع للدروة بإقليم برشيد، على قتل شاب ثلاثيني، بعدما وجّه إليه طعنة بواسطة السلاح الأبيض، لأسباب شكّلت موضوع بحث قضائي تمهيدي من قبل عناصر الدرك الملكي.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالك، المزداد سنة 1989 بمدينة مراكش، متزوج وأب لطفلين، ويقطن بدوار لغرارسة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي، انتقلوا إلى دوار لغرارسة حيث وقعت جريمة القتل، وقاموا بمعاينة جثة الهالك، ومسح مسرح الجريمة، وحجز كل ما يفيد في كشف ظروف ارتكابها.
وأمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف سطات بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بعاصمة الشاوية قصد إخضاعها، الاثنين، للتشريح الطبي لاستثمار نتائجه في البحث التمهيدي المفتوح مع المشتبه به الذي تم توقيفه ذات اليوم، قبل عرضه على ممثل الحق العام باستئنافية سطات لاتخاذ المتعين في حقه.