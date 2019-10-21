شاب ينهي حياة زوجته بطعنات سكين بآسفي‎

هسبريس من الرباط

استفاقت ساكنة أحد أحياء مدينة آسفي، صباح اليوم، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها شابة، في الـ23 من عمرها، تعرضت لطعنات قاتلة من طرف زوجها، حيث تركها مضرجة في دمائها قبل أن يغادر مسرح جريمته.

وفتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تورط المشتبه فيه، البالغ 24 سنة، في الجريمة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الأمن بمدينة آسفي كانت قد عاينت في الساعات الأولى من صباح اليوم جثة الهالكة داخل منزل الزوجية، وهي تحمل علامات بارزة للعنف بواسطة أداة حادة؛ وذلك قبل أن يقوم الزوج المشتبه في ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية بالتقدم تلقائيا أمام دائرة الشرطة المختصة ميدانيا.

وتم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وإيداع جثة الهالكة المستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم وضع الزوج المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف كافة الظروف المحيطة بهذه القضية.