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كُتّاب وآراء
شاب ينهي حياة زوجته بطعنات سكين بآسفي
استفاقت ساكنة أحد أحياء مدينة آسفي، صباح اليوم، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها شابة، في الـ23 من عمرها، تعرضت لطعنات قاتلة من طرف زوجها، حيث تركها مضرجة في دمائها قبل أن يغادر مسرح جريمته.
وفتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات تورط المشتبه فيه، البالغ 24 سنة، في الجريمة.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوردت من خلاله أن مصالح الأمن بمدينة آسفي كانت قد عاينت في الساعات الأولى من صباح اليوم جثة الهالكة داخل منزل الزوجية، وهي تحمل علامات بارزة للعنف بواسطة أداة حادة؛ وذلك قبل أن يقوم الزوج المشتبه في ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية بالتقدم تلقائيا أمام دائرة الشرطة المختصة ميدانيا.
وتم حجز السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وإيداع جثة الهالكة المستشفى رهن التشريح الطبي، بينما تم وضع الزوج المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف كافة الظروف المحيطة بهذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
والله العظيم هاذ شيء بزاف .بزاف واش ماكايناش يد حديدية تضرب هاذه الآفة الخطيرة التي كل يوم تطل علينا الجرائد اليومية باخبار الجرائم بدم بارد.
اقسم بالله العظيم بحكم البلد الذي اعيش فيه التي هي امريكا .اي شخص يحمل آلة حادة سكين او شيء من هاذا القبيل ينذرونه ثلاتة مراة ان لم يسقط الذي في يده يقتلونه .لأن لا خير فيه.
فهاذه الجرائم بواسطة السيوف والذبح التي هي في الأصل سببها الحبوب الهلوسة والكوكايين الذي سرنا نسمع عنه في الاونة الأخيرة. فهاذا اخطر من الارهاب .فبلادنا مهددة بالفتنة .هناك أيادي خفية وراء هاته المصاءب الذين يريدون ببلادنا شرا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعود بك من شرورهم.اللهم احفظ بلادنا وشبابنا وجميع المعاربة اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا
ينتج عن هادا الوضع في المدة الطويل: قتل كما هو في المقال عتداءات جسدية خطيرة.
السيدة التي رمت 3 أبنائها من سطح العمارة، أجزم انه ناتج عن خلافات زوجي في حين ان الاغلبية قالت مريضة نفسانيا( باش رماتهم قالت ليه راني رميت الدراري اللي جامعينا). مما يعني انه صابر فقط من أجل البناء.
يجب إعادة النظر في مساطر الطلاق (تسهيلها)، ان تتجوز لا يعني الارتباط للأبد. اذا وجدت خلافات جدية، وجب الطلاق وبسهولة.