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كُتّاب وآراء
تنسيق أمني يفشل تهريب مخدرات عبر "كابونيغرو"
تمكنت عناصر الأمن بمارتيل، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، من إجهاض محاولة لتهريب 595 كيلوغراما من مخدر الشيرا، عبر المسالك البحرية، انطلاقا من شاطئ "كابونيكرو".
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن عملية التنسيق مع مصالح الدرك الملكي مكنت من اعتراض زورق تقليدي للصيد، وضبط 595 كيلوغراما من مخدر الشيرا عند محاولة نقلها على متن الزورق المستعمل في التهريب، انطلاقا من منطقة صخرية بشاطئ "كابونيكرو"، مضيفا أن العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم يبلغون من العمر 28 و43 و55 سنة.
وأوضح البلاغ ذاته أن الموقوفين تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ "وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المتورطين المحتملين في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب هذه الأعمال الإجرامية".