24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0807:3413:1716:2118:5120:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. خصاص الأطباء يحرم قرويّين من الحق في الصحة بنواحي سطات (5.00)

  2. سعداني .. ضرْبُ الحراكِ بقنبلة الصحراء (5.00)

  3. "المعادلات الخوارزمية" .. هل يبتكر الذكاء الاصطناعي أعمالا فنية؟ (5.00)

  4. شقير: انعدام الحس الدبلوماسي يعكس زلات لسان سياسيّين مغاربة (5.00)

  5. الحريري يقدّم حزمة قرارات إصلاحية لإنقاذ لبنان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف حامل سلاح اقتحم معهدا للفلاحة بالعرائش‎

توقيف حامل سلاح اقتحم معهدا للفلاحة بالعرائش‎

توقيف حامل سلاح اقتحم معهدا للفلاحة بالعرائش‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 16:39

تعرض معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعرائش (طريق الكرانخة)، اليوم، لهجوم من طرف شخص مسلح، محاولا استهداف طليقته التي تشتغل بمطبخ المؤسسة.

وتم توقيف المعني بالأمر، الذي كان يحمل سكينا، من طرف بعض مستخدمي المعهد، ليتم تسليمه لمصالح الشرطة التي قررت وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

وسجلت في صفوف تلميذات المعهد حالات إغماء، إذ نقلت اثنتان منهن إلى قسم المستعجلات للا مريم بالعرائش لتلقي الإسعافات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.