توقيف حامل سلاح اقتحم معهدا للفلاحة بالعرائش‎

هسبريس من الرباط

تعرض معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعرائش (طريق الكرانخة)، اليوم، لهجوم من طرف شخص مسلح، محاولا استهداف طليقته التي تشتغل بمطبخ المؤسسة.

وتم توقيف المعني بالأمر، الذي كان يحمل سكينا، من طرف بعض مستخدمي المعهد، ليتم تسليمه لمصالح الشرطة التي قررت وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.

وسجلت في صفوف تلميذات المعهد حالات إغماء، إذ نقلت اثنتان منهن إلى قسم المستعجلات للا مريم بالعرائش لتلقي الإسعافات الضرورية.