24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/10/2019
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- استعراض تجربة القضاء الدستوري للمملكة بمصر
- النيران والهواء والماء والأرض .. رحلة إلى كوستاريكا "بلد الحياة النقية"
- خصاص الأطباء يحرم قرويّين من الحق في الصحة بنواحي سطات
- مع وزيرة السياحة
- "جريمة" في حق المرأة
خصاص الأطباء يحرم قرويّين من الحق في الصحة بنواحي سطات (5.00)
"المعادلات الخوارزمية" .. هل يبتكر الذكاء الاصطناعي أعمالا فنية؟ (5.00)
شقير: انعدام الحس الدبلوماسي يعكس زلات لسان سياسيّين مغاربة (5.00)
- وصف مغربيات بـ"النسوة الخاسرات" يجرّ انتقادات على الريسوني - (180)
- الحكومة تُخفض ميزانية دعم "البوطا" والدقيق والسكر في 2020 - (97)
- أمكراز: استوزاري "أُعجوبة الزمان" .. ورسالة أمل للشباب المغربي - (70)
- الحكومة ترفع الدين العمومي للدولة إلى أزيد من 700 مليار درهم - (61)
- العلاّمة المغربي عبد القادر زمامة يرحل في صمت عن 95 عاماً - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
توقيف حامل سلاح اقتحم معهدا للفلاحة بالعرائش
الاثنين 21 أكتوبر 2019 - 16:39
تعرض معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالعرائش (طريق الكرانخة)، اليوم، لهجوم من طرف شخص مسلح، محاولا استهداف طليقته التي تشتغل بمطبخ المؤسسة.
وتم توقيف المعني بالأمر، الذي كان يحمل سكينا، من طرف بعض مستخدمي المعهد، ليتم تسليمه لمصالح الشرطة التي قررت وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وسجلت في صفوف تلميذات المعهد حالات إغماء، إذ نقلت اثنتان منهن إلى قسم المستعجلات للا مريم بالعرائش لتلقي الإسعافات الضرورية.