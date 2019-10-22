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كُتّاب وآراء
سرقة قارب تفكك شبكة للهجرة السرية في أكادير
أفضت تحريات فعّلتها مصالح الدرك الملكي بالمركز البحري لأكادير، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بالصويرة، إلى توقيف شخصين، للاشتباه في تورطهما في محاولة لتنظيم رحلة للهجرة السرية عبر قوارب تقليدية انطلاقا من سواحل أكادير.
وجاء توقيف المشتبه فيهما إثر شكاية توصلت بها المصالح الدركية بتعرض قارب تقليدي للسرقة بميناء أكادير، إذ أسفرت الأبحاث عن العثور عن القارب وبداخله مُحركان، إلى جانب الاهتداء إلى شخص يعمل نجارا بورشة لإصلاح البواخر والقوارب، دل المحققين على هوية الواقفين وراء عملية السرقة.
وفي إطار تعميقها للأبحاث في القضية، استمعت المصالح الدركية إلى عدد من الضحايا ممن كانوا ينوون الهجرة السرية، والذين اعترفوا بتسليمهم مبالغ مالية للموقوفيْن، في انتظار حلول موعد الهجرة عبر قارب للصيد التقليدي.
ولازالت التحريات متواصلة من أجل الكشف عن كافة ملابسات القضية، والوصول إلى مشتبه فيهم محتملين، يُرجح أن تكون لهم علاقة بشبكة لتنظيم الهجرة السرية تنشط بمناطق أكادير.