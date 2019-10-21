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كُتّاب وآراء
الشرطة تكتشف كوخا تحت أرضي لصنع "ماحيا"
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية في مجال ترويج المخدرات، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج الخمور التقليدية.
وبحسب إفادة مصدر أمني، فقد مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل كوخ تحت أرضي، كان المشتبه فيه يستغله كمصنع تقليدي لإعداد الخمور، من حجز كميات من مسكر ماء الحياة، ومجموعة من المواد التحضيرية والمعدات التي تستعمل في صنعه، بالإضافة إلى مبالغ مالية متحصلة من عملية الترويج.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء لمتابعته بالمنسوب إليه.