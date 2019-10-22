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الرئيسية | حوادث | ترويج الكوكايين يسقط مغربيا في يد أمن مورسيا

ترويج الكوكايين يسقط مغربيا في يد أمن مورسيا

ترويج الكوكايين يسقط مغربيا في يد أمن مورسيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:10

اعتقلت عناصر الحرس المدني الإسباني، بتعاون مع أفراد الشرطة المحلية لمدينة مورسيا الجنوبية، مهاجرا مغربيا بتهمة بيع وترويج الحشيش والكوكايين والهروين والسرقة باستعمال العنف، أثناء حملة أمنية ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات شملت بلدية "ألاما" بالمنطقة ذاتها.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن عناصر الأمن أوقفت المهاجر المغربي في حالة تلبس خلال عملية مداهمة وتفتيش لمقر إقامته بالمدينة المذكورة، مضيفة أنه تمت مصادرة 87 جرعة من الكوكايين و70 جرعة من مخدر الهروين و120 قرصا من البنزوديازيبين ومسدس هوائي للدفاع عن النفس.

وأضافت صحيفة "لابيرداد" أن الأمنيين عثروا أيضا على مسدس ناري ومبلغ مالي بقيمة 8820 يورو، موضحة أن تدخل عناصر الشرطة تم بناء على وشاية من أحد المواطنين الذي كان شاهدا على الأنشطة المشبوهة للشخص الموقوف، الذي كان يستغل مقر إقامته بغرض بيع المخدرات بشتى أنواعها.

وذكر المنبر الإعلامي نفسه أن عناصر الشرطة بصدد التحقيق مع الفاعل، البالغ من العمر 24 عاما، بغية معرفة مصدر المواد المحجوزة، قبل عرضه على أنظار النيابة العامة من أجل البت في التهم المنسوبة إليه، وأبرزها "الاتجار لالمخدرات والسرقة باستعمال القوة وحمل السلاح دون إذن قانوني".

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