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الرئيسية | حوادث | شاب يقتل والده ويقطعه إلى أطراف بعين حرودة

شاب يقتل والده ويقطعه إلى أطراف بعين حرودة

شاب يقتل والده ويقطعه إلى أطراف بعين حرودة
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:05

اهتزت جماعة عين حرودة، التي تبعد بحوالي 17 كيلومترا عن مدينة المحمدية في اتجاه الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب في حق والده.

وشهدت إقامة أيوب، وسط بلدية عين حرودة، إجهاز الشاب على والده، قبل أن يقطّعه إربا إربا؛ وهو ما خلّف ذهولا وخوفا في صفوف السكان، بعد سماعهم هذا الخبر.

ولَم يتم، حتى حدود الساعة، التعرف على أسباب قيام هذا الشاب بجريمته البشعة في حق والده، خصوصا أن بعض المواطنين تحدثوا عن كون المتهم ليس معروفا بميولاته الإجرامية؛ بيد أن الأمر قد يكون له علاقة بحبوب الهلوسة ودخوله في مناوشات مع الأب.

وحلت، على الفور، مختلف السلطات إلى جانب عناصر الدرك الملكي بعين حرودة، بالإقامة السكنية التي شهدت الحادث، حيث جرى إيقاف المتهم بالقتل بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما أحيلت جثة الأب، بعد جمع أطرافها، على مستودع الأموات.

واستنكر العديد من المواطنين، الذين هرعوا إلى عين المكان بعد سماعهم الخبر، هذه الجريمة البشعة، وأكدوا أن هذا الفعل قد تكون له علاقة بالتعاطي للأقراص المهلوسة، مشددين على وجوب وضع حد لمروجي هذه الحبوب في وسط الشباب بالمنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - زكرياء التركي الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:21
سياسة القضاء الفاشلة هي التي تدفع هؤلاء المجرمين إلى القتل والإغتصاب والسرقة بالعنف ...
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2 - سعد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:22
اولا ان لله وان اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أنا من أبناء المنطقة باختصار عين حرودة هيا كولمبيا الدار البيضاء
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5
3 - samlali الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:23
قال الله تعالى في كتابه العزيز: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
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4
4 - OUSSAMA الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:23
نعم يا سادة أنه حال هدا الزمان أولد ؤ ربي ؤ كبر و في أخر المطاف أما أن يرميك في دار العجزة أو يقطعك أربا كما يقطع اللحم عند الجزار
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5 - عادل الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:25
لا حول ولا قوة الا بالله.. ما لقيت ما نقول واحق سيدي ربي المعبود.. البلاد مشات فيها صافي
انا لله وانا البه راجعون
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6 - موحا الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:25
يجب استقالة وزير الداخلية لأنه لم يحارب ترويج الحبوب المهلوسة ونطلب المغفرة للمتوفي والمراقبة الصحية للابن وأخيرا نطلب من الله اللطف بعباده
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4
7 - أقديم عبدالصمد الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:25
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...
إنه مجرد حدث عرضي ربما من مسبباته هو العدو اﻷزرق أو الحبوب المهلوسة....
فالمرجو من جميع المواطنين الوقوف وقفة رجل واحد ضد إنتشار هذه الحبوب وسط شريحة شباب عاطل و متعوس و منكوس...
و إلا فالمصير موحش...
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8 - Abdelhak الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:28
ماتت الضمائر البشرية.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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9 - mjid الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:29
السبب في هذا هو أن الدولة هزات يديها ؛ والواليدين يعانون مع بطالة وأمراض و إعاقة وإدمان الأبناء
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10 - hamid hamid الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:30
اللهم الطف بنا يالطيف اغلب الاحذات الإجرامية سببها الفقر والامية وغياب التوعية والفراغ القاتل لا يوجد مسؤول في الدولة تطرق لمثل هذه المسائل .
يتكلمون عن تقاعدهم وما يهمهم في البرلمان فقط
اما المواطن فهو اخر شيئ
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11 - أشرف الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 11:30
إنه البعد عن الله وعدم التقيد بشرعه. وبالواادين إحسانا. هذا يكفينا. الجهل وقلة الترابي . التربية ثم التربية الصحيحة. اللهم اهدنا طريقك المستقيم ورد بنا إلى دينك ردا جميلا.
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