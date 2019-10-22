شاب يقتل والده ويقطعه إلى أطراف بعين حرودة

هسبريس من الدار البيضاء

اهتزت جماعة عين حرودة، التي تبعد بحوالي 17 كيلومترا عن مدينة المحمدية في اتجاه الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب في حق والده.

وشهدت إقامة أيوب، وسط بلدية عين حرودة، إجهاز الشاب على والده، قبل أن يقطّعه إربا إربا؛ وهو ما خلّف ذهولا وخوفا في صفوف السكان، بعد سماعهم هذا الخبر.

ولَم يتم، حتى حدود الساعة، التعرف على أسباب قيام هذا الشاب بجريمته البشعة في حق والده، خصوصا أن بعض المواطنين تحدثوا عن كون المتهم ليس معروفا بميولاته الإجرامية؛ بيد أن الأمر قد يكون له علاقة بحبوب الهلوسة ودخوله في مناوشات مع الأب.

وحلت، على الفور، مختلف السلطات إلى جانب عناصر الدرك الملكي بعين حرودة، بالإقامة السكنية التي شهدت الحادث، حيث جرى إيقاف المتهم بالقتل بناء على تعليمات النيابة العامة؛ فيما أحيلت جثة الأب، بعد جمع أطرافها، على مستودع الأموات.

واستنكر العديد من المواطنين، الذين هرعوا إلى عين المكان بعد سماعهم الخبر، هذه الجريمة البشعة، وأكدوا أن هذا الفعل قد تكون له علاقة بالتعاطي للأقراص المهلوسة، مشددين على وجوب وضع حد لمروجي هذه الحبوب في وسط الشباب بالمنطقة.