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كُتّاب وآراء
سلك حديدي ينهي حياة شاب ثلاثيني نواحي البروج
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات، صباح الثلاثاء، بإجراء تشريح طبي على جثة شاب ثلاثيني لكشف السبب الحقيقي للوفاة، بعدما عثر على جثته مربوطة بسلك حديدي من العنق ومعلقة بباب أحد الأضرحة بدوار الشليحات بمنطقة دار الشافعي دائرة البروج إقليم سطات.
وأوردت مصادر هسبريس أن بعض زوار ضريح "الفقيه سيدي موسى" عثروا على جثة المسمى قيد حياته" ش، ر"، المزداد سنة 1989 بجماعة دار الشافعي نواحي البروج، معلقة بسلك حديدي ملفوف حول العنق، ويداه مكبّلتان إلى الخلف بسلك من النوع نفسه، بعدما استعان بحجارة لتنفيذ عملية الانتحار شنقا؛ في انتظار نتائج التشريح الطبي واستثمارها في البحث القضائي المفتوح في الحادث.
وبعد إشعارها، انتقلت عناصر تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأولاد فريحة سد المسيرة سرية سطات إلى الضريح مكان العثور على جثة الهالك، وقاموا بمعاينتها وتجميع كل المعطيات المفيدة في البحث، قبل توجيه جثمان الهالك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء نحو قسم الأموات بسطات قصد التشريح.