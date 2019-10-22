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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف شابا متورطا في اعتداءات بالقنيطرة
تمكنت عناصر الدائرة الأولى لأمن منطقة المهدية بمدينة القنيطرة من إيقاف مشتبه فيه كان قد اعتدى على تاجر منذ أيام، وظهر في فيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهاجم صاحب دكان بالمهدية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن "الموقوف أ. ن، وهو من مواليد 2001، كان قد اعتدى على ممتلكات مواطنين آخرين وهشّم سيارة أحدهم، قد تم توقيفه قرب مدارة ملحقة الجهة بعد شكايات عديدة توصلت بها مصالح الشرطة".
وكان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالقنيطرة قد استنكر هذا الاعتداء "الشنيع"، وأدان الهجمات التي يتعرض لها التجار بالمدينة، كما طالب المكتب نفسه الجهات المسؤولة بالعمل على حماية التجار والمهنيين من اعتداءات المجرمين واللصوص وقطاع الطرق.
وقد جرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمه إلى العدالة بالتهم المنسوبة إليه.