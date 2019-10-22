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كُتّاب وآراء
ثلاثيني يضع حدّا لحياة زوجته بالدشيرةالجهادية
أقدم شخص، في الثلاثينات من العمر، على قتل زوجته (32 سنة) بعد زوال اليوم؛ وذلك في مدينة الدشيرة الجهادية، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول.
ووفق ما نقله شهود عيان فإن خلافات أسرية نشبت بين الزوجين، فعمد الزوج إلى الاعتداء على زوجته جسديا عبر ضرب رأسها إلى جدار غرفة بمنزلهما، ما تسبب لها في رضوض وجروح بليغة، بالإضافة إلى نزيف حاد، لتلفظ أنفاسها الأخيرة على الفور.
ونُقلت جثة المفارقة للحياة إلى المستشفى الإقليمي لإنزكان، قبل توجيهها إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، من أجل إخضاعها للتشريح، بأمر من النيابة العامة المختصة.
وأفلحت مصالح الأمن بالدائرة الرابعة، إلى جانب الشرطة القضائية بإنزكان، في توقيف الزوج المشتبه فيه، الذي وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه هذه الجريمة.