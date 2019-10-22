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الرئيسية | حوادث | شرطة مكناس توقف سارقا لوكالة تحويل أموال

شرطة مكناس توقف سارقا لوكالة تحويل أموال

شرطة مكناس توقف سارقا لوكالة تحويل أموال
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 - 21:30

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، زوال اليوم الثلاثاء، شخصا يشتبه في تورطه في السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والتي استهدفت وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن الوطني توصلت بإشعار هاتفي حول تعرض مستخدمة بوكالة تجارية لتحويل الأموال للعنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض من قبل جانح، استولى على مبالغ مالية ولاذ بالفرار؛ وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتدخلات الميدانية الفورية عن تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر أنه تم تحصيل إفادات عدد من الأشخاص الذين عاينوا المشتبه فيه يلوذ بالفرار ويتخلص من النقود المسروقة، وهو ما استدعى إجراء مسح مكاني أسفر عن العثور على بعض الأوراق المالية المحصلة من السرقة؛ بينما لازالت عمليات التمشيط والتحري متواصلة في هذه القضية.

وتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر، البالغ من العمر 24 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا ضبط واسترجاع كل العائدات الإجرامية.

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