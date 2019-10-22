العثور على جثة رضيعة بمطرح نفايات في طنجة

جمال سماحي

عثر على رضيعة حديثة الولادة، زوال الثلاثاء، بمطرح للنفايات في منطقة مغوغة بمدينة طنجة وهي جثة هامدة.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الرضيعة حديثة الولادة عثر عليها ملفوفة بغطاء من القطن (بطانية) وهي ما تزال محتفظة بالحبل السري متصلا بالمشيمة، مرجحة أن تكون ثمرة علاقة غير شرعية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن حلت بمكان الواقعة، وفتحت تحقيقا في ظروفها وملابساتها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما جرى نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات.