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كُتّاب وآراء
حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة الأمن بالداخلة
تمكنت عناصر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الداخلة، خلال اليومين الأخيرين، من توقيف 11 شخصا يشتبه تورطهم في قضايا إجرامية متعلقة بالسرقة والضرب والجرح والتهريب والاغتصاب وترويج الممنوعات بمختلف أصنافها.
وتدخل هذه العملية التمشيطية، وفق مصدر هسبريس، في إطار الخطة الاستباقية التي باشرتها المصالح الأمنية من أجل محاربة مختلف أنواع الجريمة وتجفيف منابعها والقضاء على كل ما من شأنه المساس بالأمن العام وتهديد سلامة الأفراد وممتلكاتهم.
وحسب المصدر ذاته، فينتظر أن يستمر هذا الإجراء، الذي يشرف عليه بشكل ميداني رئيس منطقة أمن الداخلة، طيلة الأسابيع المقبلة، عبر تفعيل آلية التأكد من الهويات ومداهمة مختلف البؤر السوداء ومواقع الاختلاء بكافة الأحياء التابعة للمدينة.
وجرى وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن مسطرة التحقيق، الذي تشرف عليها النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة كل حسب المنسوب إليه.