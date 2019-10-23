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كُتّاب وآراء
السجن المحلي للناظور ينفي تعرّض معتقل للضرب
نفت إدارة السجن المحلي الناظور 2 ما تضمنه شريط فيديو، تم بثه على موقع (يوتيوب)، بشأن تعريض السجين (ر. ج) للضرب ومنعه من الزيارة العائلية.
وجاء في بيان توضيحي للمؤسسة السجنية أن "ما جاء في شريط الفيديو على لسان والدي السجين المذكور هي مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث إن المعني بالأمر لجأ إلى ترويج تلك المزاعم عبر أبويه بغية الضغط على إدارة المؤسسة السجنية من أجل الإفلات من الإجراءات التأديبية التي اتخذت في حقه بسبب مخالفاته المتعددة داخل المؤسسة".
وأضاف البيان أن السجين المعني "معروف بسلوكه السيء داخل المؤسسة، حيث سبق له أن كان موضوع عدد من التدابير التأديبية، كان آخرها وضعه بزنزانة التأديب على خلفية قيامه بتحريض السجناء على مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة".
وأكدت إدارة السجن المحلي أن ترويج مثل هذه المزاعم، "بمساعدة أشخاص مشبوهين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان، لن يثنيها عن تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة في حق جميع النزلاء بدون استثناء، مع تمتيعهم بكل ما تنص عليه المقتضيات المنظمة للسجون من حقوق".