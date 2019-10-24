إيقاف 8225 شخصا خلال 11 يوما بالبيضاء

هسبريس من الرباط

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة على صعيد مختلف مناطق ولاية أمن الدار البيضاء، خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و21 أكتوبر الجاري، عن إيقاف 8225 شخصا؛ من بينهم 6094 شخصا ضبطهوا متلبسين بأفعال إجرامية، و2131 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

هذه العمليات الأمنية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، مكنت من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في المساس بسلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة، "وهي عبارة عن 305 من الأسلحة البيضاء، و200 كيلوغرام من مخدر الحشيش بكل مشتقاته، و192 غراما من مخدر الكوكايين، و8615 قرصا مهلوسا، و5075 قنينة مشروبات كحولية مهربة، و210 علب تخدير، و201 هاتف محمول، بالإضافة إلى 56 مركبة استخدمت أو تحصلت من ارتكاب أفعال إجرامية".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية النوعية انصبت على إيقاف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين؛ مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذا الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنيت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية..

وشاركت في هذه العمليات الأمنية مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.