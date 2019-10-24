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كُتّاب وآراء
المخدرات توقع بشاب عشريني في قبضة درك تزنيت
تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت،أمس الأربعاء، من توقيف شخص عشريني يشتبه في ضلوعه في ترويج المخدرات بنفوذ جماعة الركادة قيادة أولاد جرار.
وجاءت هذه العملية، التي أشرف عليها ميدانيا رئيس المركز الترابي، إثر كمين محكم نفذته عناصر دركية بزي مدني على مستوى ودادية الخير أولاد جرار، أسفر عن توقيف المشتبه فيه وبحوزته كمية من مخدر الشيرا، حسب المعطيات المتوفرة لهسبريس.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، جرى وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تباشره الضابطة في الموضوع من أجل توقيف باقي شركائه المحتملين.
تجدر الإشارة إلى أن تجارة الممنوعات بشتى أنواعها عرفت خلال الآونة الأخيرة انتعاشا كبيرا بجماعة الركادة بإقليم تزنيت، الأمر الذي دفع عددا من فعاليات المنطقة إلى دق ناقوس خطر هذه المعضلة عبر تدوينات فيسبوكية حمّلت مسؤولية ما يقع لأعوان السلطة "لتسترهم على مروجي هذه المواد المحظورة"، كما جاء في هذه التدوينات.