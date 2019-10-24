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كُتّاب وآراء
درك الصويرة يوقف متلبسين بحيازة وتجارة المخدرات
أوقفت عناصر بالمركز الترابي للدرك الملكي بالصويرة، الأربعاء، أربعة أفراد متلبسين بحيازة وتجارة المخدرات ومبحوثا عنه، وذلك بدوار ايت عمر التابع لجماعة إذا وكرض بإقليم الصويرة.
وذكرت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت إثر شن عناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي بالصويرة لحملة تمشيطية بالجماعة المذكورة، مكنت من حجز ما يقارب أربع صفائح من المخدرات وكمية كبيرة من مسكر ماء الحياة.
وتحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، أحرقت المخدرات التي تم حجزها، وأتلفت جميع المحجوزات، وتم تخريب المحل الذي كان يستغل لإنتاج مسكر ماء الحياة، وفق إفادة المصادر ذاتها.