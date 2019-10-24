24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3713:1716:1818:4720:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراجة مغامر مغربي تتجول في إفريقيا من العيون إلى "كيب تاون" (5.00)

  2. حكيمي أفضل لاعب ناشئ بالدوريات الخمسة الكبرى (5.00)

  3. "قضاة المغرب": الحكومة تُخالف التوجيهات الملكية (5.00)

  4. مجلة "الشرطة" تفرد ملفا لقصص وقضايا النصب (5.00)

  5. الرئيس التونسي يقترح مبادرة تبرّع ويرفض الإقامة في قصر قرطاج (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | دركيو بني ملال ينهون مغامرة مبحوث عنه وطنيا

دركيو بني ملال ينهون مغامرة مبحوث عنه وطنيا

دركيو بني ملال ينهون مغامرة مبحوث عنه وطنيا
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 03:11

تمكنت عناصر الدرك بالمركز القضائي بني ملال، من توقيف أربعيني بشبهة الاتجار بالمخدرات بجماعة أولاد أكناو قيادة أولاد امبارك بإقليم بني ملال.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الشخص الموقوف، الذي كان ينشط بتراب إقليم بني ملال، له سوابق عدلية ومبحوث عنه بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث وطنية من طرف الدرك والأمن.

وأضافت المصادر ذاتها أن العملية التي أشرف عليها قائد سرية الدرك ببني ملال، أسفرت عن حجز سيارة فاخرة للموقوف وسلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.