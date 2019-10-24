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دركيو بني ملال ينهون مغامرة مبحوث عنه وطنيا
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 03:11
تمكنت عناصر الدرك بالمركز القضائي بني ملال، من توقيف أربعيني بشبهة الاتجار بالمخدرات بجماعة أولاد أكناو قيادة أولاد امبارك بإقليم بني ملال.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الشخص الموقوف، الذي كان ينشط بتراب إقليم بني ملال، له سوابق عدلية ومبحوث عنه بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث وطنية من طرف الدرك والأمن.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية التي أشرف عليها قائد سرية الدرك ببني ملال، أسفرت عن حجز سيارة فاخرة للموقوف وسلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف).