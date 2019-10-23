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الرئيسية | حوادث | "رشوة" تجرّ قاضيا وموظفين إلى التحقيق بأكادير

"رشوة" تجرّ قاضيا وموظفين إلى التحقيق بأكادير

"رشوة" تجرّ قاضيا وموظفين إلى التحقيق بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 23:35

شرعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير في التحقيق مع قاض يعمل بابتدائية المدينة، إلى جانب موظفين بالمؤسسة ذاتها، على خلفية قضية تتعلق بالرشوة.

وبحسب مصادر هسبريس، فقد بلّغت طبيبةٌ رئاسةَ النيابة العامة، عبر الخط الأخضر، حول مطالبتها بمبلغ مالي كرشوة من أجل استرجاع رخصة سياقتها التي سُحبت منها على إثر حادثة سير.

وتحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف القاضي وموظفين من داخل ابتدائية أكادير، حيث يجري التحقيق معهم حول المنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سعيد الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 23:41
الله ارحم لها الوالدين هاذي آمرأة مغربية حرة. لا أعلم هتهوالنمادج الى أين أرادت توصلنا بأفعالها الوضيعة. تحية وإجلال لهته السيدة الفاظلة أكثر الله من أمثالك
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