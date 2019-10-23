"رشوة" تجرّ قاضيا وموظفين إلى التحقيق بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

شرعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير في التحقيق مع قاض يعمل بابتدائية المدينة، إلى جانب موظفين بالمؤسسة ذاتها، على خلفية قضية تتعلق بالرشوة.

وبحسب مصادر هسبريس، فقد بلّغت طبيبةٌ رئاسةَ النيابة العامة، عبر الخط الأخضر، حول مطالبتها بمبلغ مالي كرشوة من أجل استرجاع رخصة سياقتها التي سُحبت منها على إثر حادثة سير.

وتحت إشراف النيابة العامة باستئنافية أكادير، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف القاضي وموظفين من داخل ابتدائية أكادير، حيث يجري التحقيق معهم حول المنسوب إليهم.