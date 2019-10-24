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الرئيسية | حوادث | مروّج مخدرات يسقط في كمين للشرطة بسيدي يحيى‬

مروّج مخدرات يسقط في كمين للشرطة بسيدي يحيى‬

مروّج مخدرات يسقط في كمين للشرطة بسيدي يحيى‬
هسبريس من سيدي سليمان
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 12:45

أوقفت عناصر الدورية الليلية التابعة لمفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب، مساء أمس الأربعاء، مشتبهًا في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في مخدر الشيرا.

وحسب مصادر هسبريس، فإن "عملية إيقاف المعني بالأمر جاءت بعد وضع كمين محكم له، انتهى بتوقيفه وبحوزته 200 قطعة من مخدر "الحشيش" كانت موجهة إلى الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى مبلغ مالي مهم".

وقد احتفظت المصالح الأمنية بالمدينة بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار إحالته على النيابة العامة بالتهمة المنسوبة إليه.

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