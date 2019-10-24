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كُتّاب وآراء
أمّ لـ 3 أطفال تلقي بنفسها من الطابق الثاني بتطوان
وضعت امرأة متوسطة العمر، صباح اليوم الخميس، حدا لحياتها، بإلقاء نفسها من منزلها، الواقع بالطابق الثاني في حي السويقة الشعبي بالمدينة العتيقة لتطوان.
وأفاد بعض جيران الهالكة بأن الأخيرة خلفت ولدا وابنتين، إحداهما متزوجة، مرجحين أن تكون الحالة العصبية التي بدت عليها مؤخرا سببا في انتحارها.
مصادر أخرى أوضحت أن المرأة ألقت بنفسها من الطابق الثاني في الساعة الخامسة والنصف تحديدا، مضيفة أنها كانت قيد حياتها تشتغل منظفة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بجهة قسم "القلب والشرايين"، وكانت "امرأة بسيطة، تكافح من أجل لقمة العيش"، حسب تعبيرها.
وقد حلت المصالح الأمنية بمكان الواقعة بمجرد إشعارها، وباشرت تحقيقا في ظروفها وحيثياتها؛ فيما نقلت جثة المرأة على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
لذلك نطالب المسؤولين بتشييد طريق سيار بين تطوان و طنجة من اتجاه المضيق و ربطه بالطريق السيار القصر الصغير حينها ستصبح المدة بين تطوان و طنجة في نصف ساعة و سيوفر ٱلاف فرص الشغل لسكان تطوان خصوصا انه يمر قرب ميناء طنجة المتوسطي.
حتى القادمين من الجنوب يسصبح السفر الى تطوان كله عبر الطريق السيار من اكادير حتى المضيق.
من جهة أخرى ارتكب المسؤولين خطأ فادح اتجاه تطوان التي كان المفروض لها ان تستقبل المدارس و الكليات و المستشفى الجامعي حيث جميعهم تم بنائهم في طنجة.