أمّ لـ 3 أطفال تلقي بنفسها من الطابق الثاني بتطوان

جمال سماحي من تطوان

وضعت امرأة متوسطة العمر، صباح اليوم الخميس، حدا لحياتها، بإلقاء نفسها من منزلها، الواقع بالطابق الثاني في حي السويقة الشعبي بالمدينة العتيقة لتطوان.

وأفاد بعض جيران الهالكة بأن الأخيرة خلفت ولدا وابنتين، إحداهما متزوجة، مرجحين أن تكون الحالة العصبية التي بدت عليها مؤخرا سببا في انتحارها.

مصادر أخرى أوضحت أن المرأة ألقت بنفسها من الطابق الثاني في الساعة الخامسة والنصف تحديدا، مضيفة أنها كانت قيد حياتها تشتغل منظفة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بجهة قسم "القلب والشرايين"، وكانت "امرأة بسيطة، تكافح من أجل لقمة العيش"، حسب تعبيرها.

وقد حلت المصالح الأمنية بمكان الواقعة بمجرد إشعارها، وباشرت تحقيقا في ظروفها وحيثياتها؛ فيما نقلت جثة المرأة على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.