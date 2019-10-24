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الرئيسية | حوادث | أمّ لـ 3 أطفال تلقي بنفسها من الطابق الثاني بتطوان

أمّ لـ 3 أطفال تلقي بنفسها من الطابق الثاني بتطوان

أمّ لـ 3 أطفال تلقي بنفسها من الطابق الثاني بتطوان
جمال سماحي من تطوان
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 13:45

وضعت امرأة متوسطة العمر، صباح اليوم الخميس، حدا لحياتها، بإلقاء نفسها من منزلها، الواقع بالطابق الثاني في حي السويقة الشعبي بالمدينة العتيقة لتطوان.

وأفاد بعض جيران الهالكة بأن الأخيرة خلفت ولدا وابنتين، إحداهما متزوجة، مرجحين أن تكون الحالة العصبية التي بدت عليها مؤخرا سببا في انتحارها.

مصادر أخرى أوضحت أن المرأة ألقت بنفسها من الطابق الثاني في الساعة الخامسة والنصف تحديدا، مضيفة أنها كانت قيد حياتها تشتغل منظفة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بجهة قسم "القلب والشرايين"، وكانت "امرأة بسيطة، تكافح من أجل لقمة العيش"، حسب تعبيرها.

وقد حلت المصالح الأمنية بمكان الواقعة بمجرد إشعارها، وباشرت تحقيقا في ظروفها وحيثياتها؛ فيما نقلت جثة المرأة على متن سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ael الخميس 24 أكتوبر 2019 - 14:01
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ام لثلاثة اطفال .
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2 - مواطن الخميس 24 أكتوبر 2019 - 14:03
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل،في هدا الوطن المنهوب. أنا لله وأنا اليه راجعون.
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3 - خليلوفيتش الخميس 24 أكتوبر 2019 - 14:08
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إلى متى سنستفيق من هذه الكوابيس؟
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4 - omar الخميس 24 أكتوبر 2019 - 14:11
Encore une fois, une pauvre créature, à la condition misérable, se jette dans l'air pour mettre fin à ses jours; et encore une fois après le drame, les autorités arrivent sur place pour prendre acte de ce nouveau suicide en attendant que l'affaire soit enterrée avec l''inhumation de la dépouille mortelle de la défunte. Chacun retourne à ses occupations quotidienne sans que nul ne pose la question de savoir ce qui s'est réellement passé. Car la perte n'est pas jugée importante, ne s'agissant que d'une citoyenne lambda, d'extraction humble qui ne retient l'attention de personne. Une nouvelle tragédie qui s'ajoute à toutes celles qui ont précédé et toutes celles qui viendront sans qu'on se donne la peine de se pencher sérieusement sur ces cas de suicide ,devenus de plus en plus fréquents dans une société aux prises avec un mal-être profond. Combien de défentestrations volontaires doivent se produire avant que le phénomène ne soit considéré comme une question d'intérêt national? A
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9
5 - حقيقة الخميس 24 أكتوبر 2019 - 14:15
اللي عندو شي مرأة يسايس معها فقط. المرأة المغربية لا يعجبها شيء وستحول حياتك لجحيم مهما تفعل لإرضاءها. فقط أؤكد ليس المشكل مادي دائما أخوكم بمدخول يقارب 30 ألف درهم شهريا مسايسين وصابرين على ذل المرأة المغربية منذ 15 سنة طبعا لكي لا يتعذب الأولاد
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6 - مغربي الخميس 24 أكتوبر 2019 - 14:18
وجب إعلان المغرب منطقة منكوبة .... الفقر و الفساد في كل مكان
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7 - Chamali الخميس 24 أكتوبر 2019 - 14:21
تطوان تعاني في صمت فرغم ارتفاع عدد السكان المهول جراء الهجرة القروية او من مدن أخرى فإن فرص الشغل تتناقص بفعل اغلاق المعامل وفتحهم في طنجة و رؤوس الاموال ايضا تهاجر نحو طنجة.
لذلك نطالب المسؤولين بتشييد طريق سيار بين تطوان و طنجة من اتجاه المضيق و ربطه بالطريق السيار القصر الصغير حينها ستصبح المدة بين تطوان و طنجة في نصف ساعة و سيوفر ٱلاف فرص الشغل لسكان تطوان خصوصا انه يمر قرب ميناء طنجة المتوسطي.
حتى القادمين من الجنوب يسصبح السفر الى تطوان كله عبر الطريق السيار من اكادير حتى المضيق.
من جهة أخرى ارتكب المسؤولين خطأ فادح اتجاه تطوان التي كان المفروض لها ان تستقبل المدارس و الكليات و المستشفى الجامعي حيث جميعهم تم بنائهم في طنجة.
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