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الرئيسية | حوادث | أمن المضيق يوقف متورطا في سرقة ألياف بصرية

أمن المضيق يوقف متورطا في سرقة ألياف بصرية

أمن المضيق يوقف متورطا في سرقة ألياف بصرية
هسبريس من الرباط
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 16:40

أوقفت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن المضيق الفنيدق، الخميس، شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في سرقة خطوط الألياف البصرية الخاصة بالبنية التحتية للربط الوطني بشبكة الأنترنيت.

وتم توقيف المشتبه به ضواحي مدينة المضيق، وهو في حالة تلبس بسرقة كمية كبيرة من الألياف البصرية الخاصة بشبكة الأنترنيت انطلاقا من مرآب تحت أرضي مملوك لمتعهدي شبكة المواصلات، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 17 لفافة كبيرة من المواد المسروقة، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 29 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية؛ بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف اثنين من المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، واللذين تم تحديد هوياتهما الكاملة.

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