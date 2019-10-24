24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. شركة كندية للإلكترونيات تفتتح مصنعا بالنواصر (5.00)

  2. "إدارية أكادير" تقضي بعزل رئيس جماعة إكنيون (5.00)

  3. المنتخب المغربي يتراجع بـ3 مراتب في ترتيب "فيفا" (5.00)

  4. المغرب يرتقي إلى المرتبة الـ53 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال (5.00)

  5. الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة تفكّ لغز سرقة محتويات سيارتين بمراكش

الشرطة تفكّ لغز سرقة محتويات سيارتين بمراكش

الشرطة تفكّ لغز سرقة محتويات سيارتين بمراكش
إبراهيم مغراوي
الخميس 24 أكتوبر 2019 - 22:45

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد، التابعة لولاية أمن مراكش، الأربعاء، مشتبها به متورطا في السرقة من داخل سيارتين، مع إلحاق خسارة مادية بهما.

وأوضحت مصادر هسبريس، من ولاية أمن مراكش، أن هذا التدخل الأمني جاء مباشرة إثر توصل المصالح المذكورة بشكايتين تم تسجيلهما، أمس الأربعاء، بمقر الدائرة الأمنية العاشرة.

وفتحت عناصر هذه الدائرة بحثاً قضائياً في شأن الشكايتين، كثفت فيه أبحاثها الميدانية، المعززة بخبرات تقنية وعلمية أُنجِزت على الآثار البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة، ما مكنها من تحديد هوية المشتبه به.

وذكرت المصادر نفسها أن الموقوف أقرّ باقترافه السرقتين موضوع الشكايتين، كما اعترف بارتكابه سرقات مماثلة في وقت سابق قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وأضافت المصادر أن المعني بالأمر وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز في القضية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.