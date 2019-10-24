الشرطة تفكّ لغز سرقة محتويات سيارتين بمراكش

إبراهيم مغراوي

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المحاميد، التابعة لولاية أمن مراكش، الأربعاء، مشتبها به متورطا في السرقة من داخل سيارتين، مع إلحاق خسارة مادية بهما.

وأوضحت مصادر هسبريس، من ولاية أمن مراكش، أن هذا التدخل الأمني جاء مباشرة إثر توصل المصالح المذكورة بشكايتين تم تسجيلهما، أمس الأربعاء، بمقر الدائرة الأمنية العاشرة.

وفتحت عناصر هذه الدائرة بحثاً قضائياً في شأن الشكايتين، كثفت فيه أبحاثها الميدانية، المعززة بخبرات تقنية وعلمية أُنجِزت على الآثار البيولوجية المرفوعة من مسرح الجريمة، ما مكنها من تحديد هوية المشتبه به.

وذكرت المصادر نفسها أن الموقوف أقرّ باقترافه السرقتين موضوع الشكايتين، كما اعترف بارتكابه سرقات مماثلة في وقت سابق قبل أن يتوارى عن الأنظار.

وأضافت المصادر أن المعني بالأمر وضع رهن تدبير الحراسة النظرية، لحاجة البحث المنجز في القضية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.