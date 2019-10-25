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الرئيسية | حوادث | شبهة رشوة تقود رئيس طهر السوق إلى الاعتقال

شبهة رشوة تقود رئيس طهر السوق إلى الاعتقال

شبهة رشوة تقود رئيس طهر السوق إلى الاعتقال
هسبريس من تاونات
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:15

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بتاونات، مساء أمس، من توقيف "ع. غ"، الذي يتحمل مسؤولية رئاسة مجلس جماعة طهر السوق بإقليم تاونات، متلبسا بحيازة مبلغ مالي يشتبه في أنه محصل من رشوة.

وجاء توقيف المسؤول الجماعي المذكور، البالغ من العمر حوالي 80 سنة، والمنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على خلفية بلاغ تقدم به عضو (م.ك) بالمجلس ذاته وعن الحزب نفسه إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، يتهمه من خلاله بتعريضه لمساومات من أجل حصوله على ترخيص لفتح مقهى، مقابل تسليمه مبلغا ماليا يبلغ 3 ملايين سنتيم.

ومكنت التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، في شأن هذه القضية، وفق ما أكدته مصادر هسبريس، من توقيف المشتبه فيه داخل مكتبه بمقر الجماعة متلبسا بحيازة مبلغ مليون سنتيم وشيك بمبلغ مليوني سنتيم، والذي تم نسخه مسبقا من طرف مصالح الدرك التي أشرفت على تنفيذ هذه العملية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي أوقفت رئيس جماعة طهر السوق مباشرة بعد تسلمه الأوراق المالية وورقة الشيك من زميله في الحزب والمجلس، مشيرة إلى أن عملية تفتيش وتوقيف المعني بالأمر تمت بحضور رئيس جماعة مجاورة، كان بصدد زيارة المشتبه فيه بمكتبه.

هذا وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث؛ وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة باستئنافية فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - التحري الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:13
كيف تم التأكد من كون المشتبه فيه طلب رشوة هل للمشتكي شهود هل طلب الرخصة كان قانوني اعتقد انه العبث إذ يكفي ان يتصل أي شخص برئاسة النيابة العامة و يدعي انه تعرض لابتزاز ويتم الزج بالمشتكى به في السجن يجب التحري والتريث لكي لا يعتبر الرقم الأخضر وسيلة سهلة في يد عديمي الضمير للزج بالابرياء في السجن دون اتباث
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-17
2 - mmm1962 الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:16
80 ans à cette age il continue à voler les pauvres gens qu elle honte .
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