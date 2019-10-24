الجمارك تضبط 6 أطنان بضائع مهربة ببوزنيقة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمركية، حوالي الساعة الثالثة من صباح اليوم، من ضبط شاحنة صهريجية محملة بكمية من السلع المهربة.

وأوضحت مصادر الجريدة أنه في إطار محاربة التهريب، نجحت عناصر الجمارك في تعقب الشاحنة ومراقبتها بشكل دقيق من مدينة تيفلت إلى محطة بوزنيقة، قبل تفتيشها وضبط 6 أطنان من البضائع المهربة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاحنة الصهريجية كانت محملة بـ100 حزمة، تحتوي كل واحدة منها على 60 كيلوغراما من الملابس المهربة.

وقالت مصادر الجريدة إن هذه العملية تؤكد من جديد يقظة المصالح الجمركية وحرصها على مراقبة المحطات والطرق السيارة التي باتت تستعمل بشكل متزايد من طرف المهربين.