المخدرات تجر شخصين إلى الاعتقال بأولاد جرار

مصطفى البكار من تزنيت

أفلحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، أمس، في إلقاء القبض على ثلاثيني للاشتباه تورطه في تهم متعلقة بحيازة وترويج مخدر الشيرا، بالنفوذ الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فقد تمت عملية توقيف المشتبه فيه بعد مداهمة العناصر الدركية أحد المنازل الكائنة بدوار لفريرينة، بجماعة الركادة، حيث تمكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ومبلغ مالي محصل من هذه الأنشطة الممنوعة؛ فضلا عن دراجة نارية صينية الصنع كان يستعملها الموقوف في تحركاته.

كما مكنت العملية حسب المصادر ذاتها من اعتقال شاب عشريني كان برفقة المشتبه فيه الأول داخل المنزل موضوع الاقتحام.

وأحيل الموقوفان على سرية درك تزنيت من أجل تعميق البحث معهما تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار عرضهما أمام العدالة ومتابعة كل منهما بالمنسوب إليه.