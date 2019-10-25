24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. شركة كندية للإلكترونيات تفتتح مصنعا بالنواصر (5.00)

  2. "إدارية أكادير" تقضي بعزل رئيس جماعة إكنيون (5.00)

  3. المنتخب المغربي يتراجع بـ3 مراتب في ترتيب "فيفا" (5.00)

  4. المغرب يرتقي إلى المرتبة الـ53 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال (5.00)

  5. الصحافي بوعشرين يطلب الكلمة الأخيرة قبل إصدار الحكم الاستئنافي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | المخدرات تجر شخصين إلى الاعتقال بأولاد جرار

المخدرات تجر شخصين إلى الاعتقال بأولاد جرار

المخدرات تجر شخصين إلى الاعتقال بأولاد جرار
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 01:39

أفلحت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، أمس، في إلقاء القبض على ثلاثيني للاشتباه تورطه في تهم متعلقة بحيازة وترويج مخدر الشيرا، بالنفوذ الترابي لجماعة الركادة أولاد جرار.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فقد تمت عملية توقيف المشتبه فيه بعد مداهمة العناصر الدركية أحد المنازل الكائنة بدوار لفريرينة، بجماعة الركادة، حيث تمكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ومبلغ مالي محصل من هذه الأنشطة الممنوعة؛ فضلا عن دراجة نارية صينية الصنع كان يستعملها الموقوف في تحركاته.

كما مكنت العملية حسب المصادر ذاتها من اعتقال شاب عشريني كان برفقة المشتبه فيه الأول داخل المنزل موضوع الاقتحام.

وأحيل الموقوفان على سرية درك تزنيت من أجل تعميق البحث معهما تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار عرضهما أمام العدالة ومتابعة كل منهما بالمنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.