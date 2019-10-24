دراجة نارية تنهي حياة ستيني قرب جماعة إكنيون

هسبريس من تنغير

تسبب انقلاب دراجة نارية على مستوى الطريق الإقليمية رقم 150 الرابطة بين بومالن وإكنيون بإقليم تنغير، مساء أمس، في وفاة رجل في عقده السابع بعد دخوله إلى المركز الصحي الجماعي لإكنيون، وذلك نتيجة إصابته بجروح بليغة.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن انقلاب الدراجة النارية التي كان الضحية على متنها جاء بعد أن فقد السيطرة عليها نتيجة السرعة المفرطة التي كان يسير بها، فتعرض لإصابات بليغة في مختلف أنحاء جسده.

وأشرفت السلطة المحلية وأفراد من القوات المساعدة على نقل الضحية إلى المركز الصحي بوساطة سيارة إسعاف تابعة للجماعة، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة؛ فيما حلت عناصر الدرك الملكي بالمكان لفتح تحقيق حول الحادثة المميتة لمعرفة ملابسات وقوعها.