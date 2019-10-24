‪أمن جليز يوقف شخصين ويحجز 21 قرصاً مهلوساً‬

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز، التابعة لولاية أمن مراكش، الأربعاء، شخصين في حالة سكر علني بَيّن بصدد ترويج المؤثرات العقلية بقطاع المدينة العتيقة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه العملية، التي جاءت في سياق عمل أمني اعتيادي، مكنت من ضبط 21 قرصاً مهلوساً من نوع "إكستازي" ومجموعة كبيرة من المفاتيح مشكوك في الغاية من حيازتها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تعميق البحث مع الموقوفين بين أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وأضافت أن المعنيين بالأمر وضعا تحت الحراسة النظرية لحاجة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق الوصول إلى شركاء آخرين محتملين في سياق القضية ذاتها.