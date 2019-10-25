مخدّر "الشيرا" يوقع بشخصين في يد شرطة سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

عرضت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، مساء أمس، شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 21 و37 سنة، على أنظار ممثل النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب لكل منهما، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة والاتجار بالمخدرات.

مصادر هسبريس أفادت بأن عناصر الشرطة القضائية بسطات أوقفت في المرحلة الأولى أحد المشتبه فيهما على مستوى السد القضائي بمدخل المدينة من الجهة الشمالية، وبحوزته كمية من مخدر "الشيرا"، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المكثفة التي تمت مباشرتها من توقيف مزوّده.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة من قبل عناصر الشرطة القضائية بعاصمة الشاوية، في إطار هذه القضية، عن حجز مجموعة من الصفائح من مخدر "الشيرا"، ومبالغ مالية متحصلة من عملية ترويج الممنوعات، فضلا عن هواتف نقالة.