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الرئيسية | حوادث | هذه تفاصيل سقوط "أخطر خلية إرهابية" في قبضة الأمن المغربي

هذه تفاصيل سقوط "أخطر خلية إرهابية" في قبضة الأمن المغربي

هذه تفاصيل سقوط "أخطر خلية إرهابية" في قبضة الأمن المغربي
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 13:47

عملية ناجحة قام بها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الجمعة، حيث تم تفكيك خلية "إرهابية خطيرة" ضواحي مدينة الدار البيضاء ولها امتدادات في كل من مدينتي وزان وشفشاون.

وكشفت معطيات حصرية حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية عن تفاصيل مثيرة بخصوص الخلية المكونة من 6 عناصر ينشطون في كل من منطقة طماريس ضواحي الدار البيضاء وشفشاون ووزان.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قامت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمجموعة من عمليات تفتيش ومداهمات بالنسبة للخلية الإرهابية بالدار البيضاء، حيث جرى حجز مجموعة من الأسلحة النارية.

وتتكون هذه الأسلحة، التي كان الإرهابيون المشتبه فيهم ينوون استعمالها لتنفيذ هجمات خطيرة بالمملكة، من بندقيتين للصيد و3 مسدسات أوتوماتيكية؛ منها اثنان مشحونان بعيارات نارية في كل مسدس.

وحجز عناصر "البسيج" ضمن خلية الدار البيضاء أيضا 7 علب للذخيرة تتكون من 60 خرطوشة للصيد، بالإضافة إلى 38 رصاصة نارية من عيار 9 ملم وحزامين لحمل الذخيرة، و9 أسلحة بيضاء من أحجام كبيرة عبارة عن سيوف وأسلحة مختلفة.

معدات الخلية ذاتها تتضمن، وفق مصادر هسبريس، 9 أكياس من التوب و4 أكياس من البلاستيك وجد عليها بقايا مواد كيميائية مشبوهة تستعمل في صناعة المتفجرات، و3 أنابيب تحتوي على سوائل مشبوه فيها، بالإضافة إلى أصفاد معدنية وبلاستيكية وكاميرا ومعدات للغوص، كما تم العثور على صدريات نجاة و4 مصابيح ضوئية تستعمل تحت الماء وقناعين للتنفس تحت الماء.

ومن بين ما عثرت عليه العناصر الأمنية التابعة للمكتب سالف الذكر بمنطقة طماريس ضواحي الدار البيضاء قوسان للرماية تحت الماء، ومنظاران، وجهازان "للتولكي وولكي"، وشاحن كهربائي، وبوصلتان و6 قفازات، و6 أقنعة، ودراجة نارية.

حمولات الفكر الإرهابي كانت حاضرة أيضا ضمن محجوزات خلية طماريس، فقد كشفت مصادر هسبريس أنه تم حجز علمين يرمزان لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ومطبوع يعلن فيه أعضاء الخلية بيعتهم للخليفة المزعوم أبي بكر البغدادي ويؤكدون فيه استعدادهم للقيام بهجمات إرهابية انتقاما للانتحاريين وأعضاء التنظيم المعتقلين بالسجون. كما تم حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية، وأخرى بالدولار والأورو.

العمليات، التي أشرف عليها شخصيا عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، همّت أيضا تفتيش منزل عائلة زعيم الخلية بضواحي طماريس، حيث عثرت العناصر الأمنية على 3 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومعدات الغوص وجهازين لوسائل الاتصال اللاسلكي (Talki Walki)، ثم كاميرا رقمية و9 قفازات و3 معدات للغطس وقناعين للتنفس تحت الماء.

ويبدو أن المشتبه فيهم كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية فريدة من نوعها، إذ عثر بمنزل عائلة زعيم الخلية على زورق مطاطي أسود رفقته مضخة هوائية وساعتين يدويتين تستعمل تحت الماء، ناهيك عن أنبوب يحمل سائلا مشتبه فيه، وكناش يضم كتابات ذات حمولة تكفيرية.

وفي مدينة وزان، تورد معطيات هسبريس، فقد تم الحجز على 3 سكاكين كبيرة و8 أجهزة "تولكي وولكي" و3 مناظير وبوصلتين و6 مصابيح وشاحن للطاقة الشمسية وأحبال كبيرة مستعملة في التسلق و4 خيمات و"جيليات" و6 أنواع من أكياس النوم في الخلاء، بالإضافة إلى مجموعة من الملابس والأحذية الجديدة بهدف استعمالها لحظة القيام بالعمليات الإرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - متتبع الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:07
بنادم صباح مريض بالدم والقتل!! حتى إذا ما لقى ما يقتل يصايب راسو من أعلى العمارة!! الضرب من حديد على الإرهابيين التكفيريين القتلة
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103
2 - Marocaine الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:09
تحية لفرقة عبد الحق الخيام(اف بي اي المغرب) اللهم احفظ بلدنا وشعبنا امنا مطمئنا...لانامت أعين الجبناء
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121
3 - سوسي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:11
اطالب بعقوبة الاعدام لهؤلاء الارهابيين
شكراااا للأمن الوطني الساهر على حمايتنا
الله الوطن الملك
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98
4 - Aryaz الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:14
شخصيا لم اكن اصدق في يوم ما هذه الاعلانات. لكن في السنين الاخيرة اتضح جليا بأن الفكر الارهابي ما زال مترسخا عند البعض.
شكرا لجهاز الامن.
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98
5 - fouad الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:15
الحمد لله على يقظة المخابرات المغربية و حفظ الله تعالى بلدنا من كل سوء.
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110
6 - عابر الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:19
كل أسبوع تقب هذه الشرطة على خلية ارهابية
على حساب هلد الشئ فالكل ارهابي بهد البلاد وجميع السكان في السجن والباقي سيدخل السجن
قولو نحن نريد ان نخيف أوروبا لتزيد من الأورو لهد البرلمانيين راه تازموا والمحاسبة قادمة وصندوق المقاصة فارغ
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-84
7 - مغربي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:20
الفقر و الأمية هما السببان ... شكرا للأمن و نطالبه أن يعمم هذا مع المشرملين
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7
8 - Abou oumaima الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:26
الجهل والأمية وجهل تعاليم ديننا الحنيف الذي يحرم قتل النفس والفقر والتهميش سبب التطرف واتباع الغير بجهل اللهم احفظ بلادنا من بلاء هؤلاء الجهلة المرتدين وألطف بشبابنا واهديهم الى سراطك المستقيم ونطلب من العدالة أن تقوم بواجبها والتحقيق مع المتهمين إن كانوا فعلا جناة ولديهم فكر تكفيري أن تحكم عليهم بأقصى العقوبات مع الأعمال الشاقة وليس بسنة سجنا وبعدها عفو
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0
9 - محمد المربع الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:31
تحية تقدير و إجلال لرجال المخابرات المغربية على المجهودات الجبارة التي يقومون بها حفاظا على راحة وأمن هذا البلد العزيز...ونتمنى يوما ما وهم يلقون القبض على الفاسدين والمفسدين وناهبي أموال العام عبر مداهمات لبيوتهم في القريب العاجل...ومرة أخرى لكم وقفة احترام وتقدير يارجال المخابرات المغربية....
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3
10 - elhaj الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:32
Merci et Bravo pour un travail bien fait. Allah eawenkom, et qu'Allah garde notre pays loin des fitna que ces gens veulent créer
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4
11 - عابر سبيل الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:36
شكرا لله وشكرا لعناصر الامن الوطني.. الله يحفظكم و يحفظ بلدنا الحبيب...
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6
12 - جمال للدين الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:37
اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه، واجعل هؤلاء المتربصين به في النار والهاوية. واجعل هذه البلاد امنة مطمىنة يا رب العالمين.
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5
13 - abdo agadir الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:38
تحية واكبار الى عناصر المكتب المركزي لﻷبحاث القضائية والى مديرها العام الفد السيد عبداللطيف حموشي على المجهودات الجبارة التي يقومون بها ليلا ونهارا لصون حدودنا والثراب الوطني وسلامة مواطنينا من هؤﻻء الارهابين الدين ليس لهم دين وﻻملة وﻻرحمة هم فقط دئاب مفترسة تتربص الفرصة لازهاق أرواح بريئة وخلق البلبة في بلادنا اﻵمنة .لكن نحمد الله ونشكره ﻷنه رزقنا برجال اوفياءيضحون بأرواحهم من اجل أن يبقى وطنهم آمنا مستقرا .الله معكم يا أبطال الوطن .
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4
14 - Hamido الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:39
الدواعش حقيقة يعلمها الجميع.لكن توقيت العملية يبعث على الاستغراب.غدا السبت26
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-2
15 - مواطن متتبع الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:40
تحية خالصة لأفراد الأمن الوطني رجال ونساء على كل المجهودات التي يقومون بها في مختلف المهام ومشقة التنقل من وإلى مقرات عملهم.
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2
16 - نيام الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:41
شفت video التدخل ,فيلم اشهاري هههه والجوقة د البشر رجال التدخل شي في الارض شي فوق السيارات والناس تتصور بالبورطابلات .في جميع الدول يتم التدخل والناس نيام الا عندنا,تخيلو ارهابي ينفجر والناس مجموعة
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2
17 - نور الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:44
الحمد لله على بلادنا ، في عين الله الحفيظ الوكيل. تحية لأبطال يسهرون من أجل أمن المواطنين والمواطنات وسلامتهم في عصر تفشى فيه الجهل بالديانات السماوية التي تحث على المحبة والاخاء والسلام. أمثال هؤلاء الارهابيين القتلة لارحمة في قلوبهم ، والإسلام بريىء من همجيتهم . الله هو السلام ، وقوله في كتابه الحكيم ، سلام قولا من رب رحيم ، وحديث رسوله ذي الخلق العظيم اللهم صلي وسلم عليه ، يحث على السلام بقوله المسلم من سلم الناس من لسانه...وهؤلاء القتلة أعداء الحياة مفسدون في الأرض والله خلق الإنسان ليكون خليفة ويتعلم ويعلم ويصلح لا أن يسفك الدماء. نعوذ برب الفلق من شر ما خلق.
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2
18 - Aimad الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:47
تحية مقرونة بالاحترام لعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، جزاهم الله خيرا وحفظ بلادنا
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2
19 - بازززز الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:52
عندما تتحسس الدولة خطر المظاهرات و الاحتجاجات للمطالبة بالحقوق .. تخرج بعبع الارهاب و الخلايا لتخويف الشعب...
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0
20 - مغربي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:55
محاربة الإرهاب وحده لا تكفي، نريد محاربة الفساد ايضاً، لأن التفقير الممنهج يعتبر إرهاب من نوع اخر
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0
21 - مواطن مغربي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:56
تحية عالية للاستخبارات المغربية و لرجال الأمن على يقظتهم اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه يارب
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22 - الى. عابر الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:57
كل هذا العذاب من طرف أمننا ويقضته.وانقاذ أرواح بريئة كانت ستمشي بانفجارات مجرمين سفاحين كفرة فجرة.....لتعبر انت يا عابر ليلتك في سريرك ناءما وفمك مفتوح وعقلك المخدر مليء بالأحلام.التي تجلبها المخدرات .فتنساق أمامها لتصبح في الصباح بفم ابخر وقلب حاقد ومارق. على وطنك وأبناءه..وخاصة امنه الذي يتركك تنام انت وامثالك بينما هو يواجه المخاطر ليبقى مغربنا بلاد امن......حاول تجد لك عملا قارا يلهيك عن المقاهي وكتابة ما ليس له أساس من الصحة....فعاش وطننا في امن وامان ..وعاشوا من يحاربون الإرهاب على حساب أرواحهم.......
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23 - خالد الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:57
الوصول الى الخليات الارهابية يتم بعد ترقبها لعدة ايام فلا بد ان تكون هفوات للوصول اليها مثل مكالمات او استعمال مواقع التواصل طبعا عندما يكون شكوك و كدلك بعض اعضاءها يظهر عليهم الثراء و هم بدون عمل فلا بد ان يكون لهم مصدر للحصول على الاموال و غالبا من الخارج
و لكن الردع يكون بالاعدام
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24 - متتبع الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 14:59
لا أفهم ماذا يريد هؤلاء التكفييرين بالمغرب ... ماكفاهومش أش دارو السياسيين فيه ... مسكين هاذ المغرب بزاف د وجوه النحس بغاو فيه الخدمة .. الله يعفو عليه بشي مغاربة حسن من هادو ديال دابا ...
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25 - الجلخة الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 15:00
تحية عالية وكل التقدير للسيد الحموشي والخيام ولكل رجال الامن الساهرين على حماية بلدنا من الارهاب والارهابيين اتمنى من القضاء ان لا يرأف بهم وبان تنفذ في حق هؤلاء الاوغاد اقسى العقوبات مع حرمانهم من العفو
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26 - مواطن مغربي الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 15:06
استعملوا معهم اقسى العقوبات مثل السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة ،،
اما الاعدام فانهم يتمنونه،طمعا في حوريات الجنة ،.
لكن السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة سيجعلهم يادون الثمن غاليا عن جراءمهم
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