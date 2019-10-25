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‪ درك إنزكان يُحقق لفكّ لغز جريمة قتل في القليعة‬

‪ درك إنزكان يُحقق لفكّ لغز جريمة قتل في القليعة‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 20:05

تواصل مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية إنزكان آيت ملول تحقيقاتها من أجل فكّ لغز جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يبلغ عمره 26 سنة، اليوم، وسط ضيعة فلاحية في منطقة القليعة.

ووفق شهود عيان فقد أخطر مالك ضيعة صغيرة لزرع النعناع مصالح الدرك حول تعرضه لهجوم واعتداء جسدي من طرف شاب وفتاة، فانتقلت المصالح الدركية إلى المكان، قبل أن تكتشف جثة شاب مشنوق بلباس داخلي.

وأشرفت عناصر الدرك على نقل المصاب إلى المستشفى الإقليمي لإنزكان، حيث لازال يخضع للعلاجات اللازمة؛ فيما جرى توجيه جثة الشاب إلى مستودع الأموات.

وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فتحت مصالح الدرك بالمركز القضائي لإنزكان تحقيقا من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، في أفق الوصول إلى قاتل الشاب.

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