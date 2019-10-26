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كُتّاب وآراء
تبرئة قاض بعد "محاولة توريط" في قضية رشوة
قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأكادير، أمس، تبرئة قاض مكلّف بقضايا جنحي حوادث السير من تهمة الارتشاء؛ وذلك إلى جانب كاتبته ومنتدب قضائي.
وشهدت المحكمة الابتدائية لأكادير، توافد عدد كبير من القضاة والموظفين، لمتابعة أطوار الاستماع إلى القاضي من طرف قاضي التحقيق، إلى جانب أزيد من 60 محاميا، قاموا بمؤازرة المتابعين على خلفية هذه القضية، قبل أن تتم تبرئتهم.
وكانت طبيبة، تعمل بعيادة خاصة بإنزكان، قدمت شكاية، الأربعاء، إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، تتهم فيها القاضي المكلف بقضايا جنحي حوادث السير بابتدائية أكادير بطلب رشوة من أجل إرجاع رخصة سياقة سُحبت منها إثر حادثة سير مميتة، وهي القضية التي تتابع فيها بتهمة القتل غير العمد.
ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس فقد سلمت الطبيبة كاتبة القاضي المعني ظرفا به أوراق مالية، أدخلته إلى مكتبه، وبعد تدخل العناصر الأمنية تم التخلص منه عبر نافذة المكتب، وقام منتدب قضائي بجمع الأوراق المالية.
وأوردت مصادر هسبريس أن القاضي والموظفين نفوا الواقعة، معتبرين ذلك "محاولة فارغة لتوريطهم في قضية رشوة لم يرضخوا لها".