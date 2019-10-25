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الرئيسية | حوادث | حجز أطنان من الشيرا وضبط زوارق مطاطية بطنجة

حجز أطنان من الشيرا وضبط زوارق مطاطية بطنجة

حجز أطنان من الشيرا وضبط زوارق مطاطية بطنجة
هسبريس من الرباط
الجمعة 25 أكتوبر 2019 - 22:15

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم، من توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى تنفيذ هذه العملية الأمنية بضيعة فلاحية بدوار "الدعيدعات" بمنطقة كزناية، على بعد 20 كيلومترا تقريبا من مدينة طنجة، حيث أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز 288 حزمة كبيرة من مخدر الشيرا، يناهز وزنها الإجمالي 8 أطنان؛ فضلا عن ضبط ثلاثة زوارق مطاطية ومعدات للملاحة البحرية عبارة عن منبهات ضوئية وبوصلة و20 برميلا مملوءا بالمحروقات، وكذا جهازين للاتصال اللاسلكي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا العثور داخل الضيعة الفلاحية وفي مسكن أحد المشتبه فيهم على آليات وتجهيزات تدخل في الاتجار الدولي بالمخدرات، وهي عبارة عن قاطرة شاحنة، و8 مقطورات من الحجم الكبير تتضمن تجويفات معدة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات، وهيكل حديدي لمقطورة، وأربع سيارات، ولوحات ترقيم مزورة، ومجموعة كبيرة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، ومصباح كهربائي، وكاميرا للتصوير، علاوة على قناع ومبلغ مالي بالعملة الوطنية.

وسجل البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك بهدف توقيف جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن ارتباطاتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي، وتحديد جميع مسارات التهريب المعتمدة، سواء عبر المسالك البرية أو البحرية؛ علاوة على رصد تقاطعاتها العضوية المفترضة مع جرائم غسيل الأموال.

وتندرج هذه العملية النوعية، حسب المصدر ذاته، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل ضمان المكافحة الناجعة والفعالة لكل أشكال الجريمة المحدقة بأمن وسلامة المواطنين.

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