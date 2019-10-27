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كُتّاب وآراء
جمعية حقوقية تطلب إنصاف معاقة مغتصبة بتاونات
قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرية ابا محمد بإقليم تاونات إنه "يتابع بانشغال وقلق كبيرين ما تعيشه السيدة (أ. س)، البالغة 29 سنة، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، جراء ما تعانيه بسبب ما تعرضت له من اغتصاب في سن مبكرة، ومن تكرار الاعتداءات الجنسية عليها من طرف أحد أقربائها، البالغ من العمر 60 سنة، ما نتج عنه حمل".
جاء ذلك في بلاغ أصدره الفرع الحقوقي ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، أشار فيه إلى أن الضحية، التي تعيش بدوار الرصامة بجماعة الغوازي بإقليم تاونات، حامل في شهرها الرابع، "وذلك حسب ما أفادت به أعضاء من مكتب الفرع".
وجاء في الوثيقة ذاتها أنه "بعد اكتشاف الضحية للحمل، تقدمت بشكاية إلى مركز الدرك بالقرية، الذي استمع إليها أواخر شهر شتنبر الماضي، ليصدر بعد ذلك مذكرة بحث في حق المشتكى به"، مبرزة أن المشتبه فيه "اختفى من الدوار بمجرد علمه بتوجه الضحية إلى مركز الدرك".
وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرية ابا محمد، من خلال بلاغه، بـ"إنصاف الضحية بالإسراع في إجراءات البحث وتقديم كل المتهمين في الملف إلى القضاء"، مناشدا كافة الجمعيات "دعم ومساندة الضحية التي ذكر أنها تعيش ظروفا صحية ونفسية صعبة، ووضعية اجتماعية هشة".