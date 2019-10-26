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كُتّاب وآراء
"صور جنسية" تورّطُ ثلاثينيّا وفتاة بمدينة بلفاع
أسفر كمين نصبته مصالح الدرك بالمركز الترابي بلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، عن توقيف شخص في الثلاثينات من عمره، على خلفية قضية تتعلق بابتزاز فتاة والتهديد بنشر صورها، وهي في أوضاع مخلة بالحياء، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت الفتاة، التي تقطن بدوار آيت علي بجماعة بلفاع، قد سجّلت شكاية لدى النيابة العامة بابتدائية إنزكان، أشارت فيها إلى أن خليلها يهددها بنشر صورها، التي تبادلتها معه عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، على نطاق واسع، ما لم ترضخ لطلباته المادية والجنسية.
وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الشخص، الذي يتحدّر من ضواحي قلعة السراغنة، إلى جانب الفتاة المشتكية، تحت الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك بلفاع، من أجل تعميق البحث معهما، في انتظار تقديمهما أمام العدالة.