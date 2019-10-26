سد قضائي ينهي مغامرة خمسيني بالقصر الكبير

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الأمن بالسد القضائي عند مدخل مدينة القصر الكبير من إيقاف شخص مبحوث عنه من قبل أمن الصويرة.

وأوضحت مصادر الجريدة أنه في إطار المراقبة الاعتيادية التي تقوم بها عناصر الأمن الوطني بنقطة المراقبة عند السد القضائي، تقدم رجل أمن نحو شخص، وطلب منه أوراق السيارة التي كان يسوقها، فترك السائق الوثائق في يد مفتش الشرطة، وكذلك السيارة، وأطلق ساقيه للريح.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد مطاردة سريعة، تم توقيف المعني بالأمر، وعند تنقيطه تبين أنه في الخمسينات من عمره، وأنه يشكّل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني بتهمة الاتجار في المخدرات.

وحلت عناصر الشرطة القضائية بمكان الواقعة، حيث تم اقتياد الموقوف إلى مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، من أجل وضعه تحت الحراسة النظرية قصد التحقيق معه، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.