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الرئيسية | حوادث | إدانة بوعشرين بمئات آلاف الدراهم لفائدة مشتكيات

إدانة بوعشرين بمئات آلاف الدراهم لفائدة مشتكيات

إدانة بوعشرين بمئات آلاف الدراهم لفائدة مشتكيات
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:30

في وقت قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برفع العقوبة السجنية في حق الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، من 12 سنة في المرحلة الابتدائية، إلى 15 سنة نافذة، قضت كذلك برفع تعويضات المطالبات بالحق المدني.

وهكذا، رفعت المحكمة التعويض المالي الذي حكمت به الهيئة في المرحلة الابتدائية لفائدة المطالبة بالحق المدني "أسماء،ح" من 500 ألف درهم إلى 800 ألف درهم، فيما قضت بمبلغ 500 ألف درهم لفائدة المسماة "سارة، م".

كما تم الحكم بتعويض "نعيمة، ح" بمبلغ 400 ألف درهم، وهو المبلغ نفسه الذي قضت به المحكمة لفائدة "وداد،م"؛ إلى جانب تعويضات تصل إلى 150 ألف درهم، مع تعويض الدولة بمبلغ 300 ألف درهم.

وطوت الهيئة، التي يرأسها القاضي الحسن الطلفي، ليلة الجمعة، ملف الصحافي بوعشرين، مقررة الحكم عليه بـ15 سنة، بعدما حكم عليه في المرحلة الابتدائية بـ12 سنة سجنا نافذا.

وخيم الحزن ببهو المحكمة على الصحافيين ودفاع المتهم بعد سماعهم منطوق الحكم، حيث عبر الكثيرون عن رفضهم هذا الحكم، ونددوا بمضمونه قائلين: "هادشي بزاف".

وكان بوعشرين خاطب الهيئة في كلمته الأخيرة، مساء الجمعة، قبل اختلائها للمداولة، قائلا: "أتمنى من محكمتكم، وهي تختلي للمداولة وتقرر حكمها عليّ، أن تستحضر روح القرار الملكي المتبصر والرحيم في حق هاجر"، مضيفا أن "العفو الملكي إشارة نبيلة يجب استحضارها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سليم السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:39
هذا إقرار ضمني باعترافه أنه ارتكب الافعال المنسوبة اليه، البريء الذي يؤمن ببراءته لا يستجدي العفو
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2 - الفيلم واضح باين السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:41
هاد البلاد ما بقا فيها ما يدار ...هناك خيارين : اما النضال من أجل الكرامة والديمقراطية واما استمرار الحكرة والاحتقار ...باختصار هذا حكم ظالم ...ولا تعولو على القضاء فليس لدينا قضاء لدينا منفذو التعليمات
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3 - رزان السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:42
مؤخرا اغتصبت طفلة من طرف اربعة أشخاص بشكل وحشي فحكم القاضي على اتنان بالبراءة والآخر بسنتين سجنا فقط
ماهده الأحكام لا أضن ان القاضي كان في وعيه بل هو من اغتصب الطفلة وعائلتها
الله ياخد الحق فالدولة الضالمة
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4 - 15 عام بزاف السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:46
هو لم يجبر المشتكيات على القيام بالجنس معه. إذا فهو جنس رضائي ويدخل في نطاق الحريات. المشتكيات هما لي صدقات ليهم نساء بدون عفة خانو أزواجهم و اليوم أصبحوا الضحايا يستحقون التعويضات.
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5 - خالد السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:48
و كأن لسانهم يقول : و عاود دوي ثاني....
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6 - hafid السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:49
أخذ ما يستحق و انتهى الكلام !!
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7 - احمد.. السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:51
لو كان بوعشرين متابع في محكمة جنايات أكادير، لحظر 60محامياً من الطراز الأول لدفاع عنك ، وثم تبرئتك !؟ يحيا العد.....ل!!
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8 - ابو منجل السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:52
إذا فعلا نريد عدالة حقيقية في مجتمعنا .
فهناك المئات من الطغاة أضعاف بوعشرين يجولون ويعتون فسادا ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم . ولهذا عتابي على الانتقاء. والله المستعان
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9 - Said السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:53
ما هذا الحكم الجائر؟حتى المجرمون الذين يعيتون في الأرض فسادا و يقتلون الناس لا يحكمون بمثل هذه المدد الحبسية و الغرامات .ما هذه العدالة المسيّسة؟
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10 - متابع السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:54
انا لم اتقبل بعد أن الرجل بريء وان كل هذا من أجل انه انتقد أو كشف أو تجاوز خطوط حمراء إذا كان كذالك فإن والد الزفزافي ينتقد ويشتم الدولة بقضاءها ومؤسساتها في الخارج ويحضر احتجاجات مناهضة للدولة في أوروبا ومع ذلك فإنه يتمتع بحرية التنقل والسفر أين ماشاء
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11 - متابع السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:54
انا لم اتقبل بعد أن الرجل بريء وان كل هذا من أجل انه انتقد أو كشف أو تجاوز خطوط حمراء إذا كان كذالك فإن والد الزفزافي ينتقد ويشتم الدولة بقضاءها ومؤسساتها في الخارج ويحضر احتجاجات مناهضة للدولة في أوروبا ومع ذلك فإنه يتمتع بحرية التنقل والسفر أين ماشاء
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12 - محسن السبت 26 أكتوبر 2019 - 10:58
قضاء التعليمات وقضاء الهاتف هو هذا،محاكمة الصحافي بوعشرين هي محاكمة للصحافة الحرة والمستقلة كاملة.
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