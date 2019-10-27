جمارك ميناء طنجة تضبط 29 كيلوغراما من الشيرا

هسبريس من الرباط

عثرت عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط على كمية من المخدرات كانت مخبأة في تجويفات مقطورة أجنبية محملة بالخضر.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العملية جاءت إثر إخضاع الأبواب الخلفية للمقطورة للمراقبة بجهاز "سكانير"، ليتم العثور على 29 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وفتحت المصالح الأمنية بحثا في الموضوع، من أجل تحديد مصدر المخدرات ووجهتها، بهدف تحديد المتورطين المحتملين في القضية.