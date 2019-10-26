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كُتّاب وآراء
جهاز "سكانير" يضبط شحنة مخدرات بميناء طنجة
تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط من العثور على كمية من المخدرات في شاحنة للنقل الدولي، وتوقيف سائقها الذي يحمل الجنسية المغربية.
وأوضحت مصادر الجريدة أنه في إطار إخضاع شاحنة للنقل الدولي محملة بالطماطم لجهاز الكشف (سكانير)، تمّ العثور على حوالي 24 كيلوغراما من مخدر الشيرا مدسوسة بعناية داخل قضبان حديدية مكونة لكابح الصدمات الخلفي للمقطورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن سائق الشاحنة أحيل على الشرطة القضائية المينائية، من أجل استكمال إجراءات البحث معه بهدف تحديد مصدر تلك المخدرات وتوقيف المتورطين المحتملين في القضية.