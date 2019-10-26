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الرئيسية | حوادث | مجند بالخدمة العسكرية يقضي نحبه بمشفى مكناس

مجند بالخدمة العسكرية يقضي نحبه بمشفى مكناس

مجند بالخدمة العسكرية يقضي نحبه بمشفى مكناس
هسبريس من الرباط
السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:19

توفّي أحد المجنّدين في الخدمة العسكرية، أمس الخميس بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، متأثرا بمضاعفات صحية.

وأوضح مصدر عسكري بأن الشّاب أصيب بكسر معقّد ومتعدد الأجزاء في ساقه، إثر سقوط عرضي بمسار العقبات، مما دفع إلى نقله إلى المستشفى العسكري وإخضاعه لعمليات جراحية.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر أصيب بانسداد رئوي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالرغم من التدخلات العاجلة التي أجريت له لإسعافه.

واسترسل بأن ذوي الحقوق سيستفيدون، في أقرب الآجال، بكل الحقوق التي يخوّلها لهم القانون في مثل هذه الحوادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - من المغرب السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:33
الله يرحموا و يدخله فسيحة جناته و يصبر ذويه.
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