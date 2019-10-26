24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
26/10/2019
الأيام القادمة
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:12
|07:38
|13:16
|16:17
|18:45
|20:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- قصة عملة الدرهم .. هكذا تصنع "دار السكة" الأوراق النقدية للمغاربة
- سيدي بوعبدللي .. جماعة قروية تنشد التنمية في جبال إقليم تزنيت
- جورج سبيلمان .. عسكري فرنسي بالمغرب يكتب التقارير للسلطان
- استئناف تهيئة "طريق الموت" يقلق ساكنة تزنيت
- حملة تقود إلى حجز 20 دراجة نارية في "باب سبتة"
بوعشرين: العفو على هاجر الريسوني "نُبل" .. والضحايا "حطب حرب" (5.00)
لحسن أوالحاج .. "عقل خارق" أدهش الروس بتذكر قطع "الماتريوشكا" (5.00)
- المحكمة ترفع سجن الصحافي توفيق بوعشرين إلى 15 عاما نافذا - (112)
- "المتعاقدون" يشلون المدارس ويدشنون مواجهة مفتوحة مع أمزازي - (85)
- عريضة مغربية تطالب بتسريع إجراءات الحصول على تأشيرة "شنغن" - (66)
- هكذا حَول إرهابيون "فيلا طماريس" إلى وكر لمبايعة زعيم "داعش" - (59)
- هذه تفاصيل سقوط "أخطر خلية إرهابية" في قبضة الأمن المغربي - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مجند بالخدمة العسكرية يقضي نحبه بمشفى مكناس
السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:19
توفّي أحد المجنّدين في الخدمة العسكرية، أمس الخميس بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، متأثرا بمضاعفات صحية.
وأوضح مصدر عسكري بأن الشّاب أصيب بكسر معقّد ومتعدد الأجزاء في ساقه، إثر سقوط عرضي بمسار العقبات، مما دفع إلى نقله إلى المستشفى العسكري وإخضاعه لعمليات جراحية.
وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر أصيب بانسداد رئوي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بالرغم من التدخلات العاجلة التي أجريت له لإسعافه.
واسترسل بأن ذوي الحقوق سيستفيدون، في أقرب الآجال، بكل الحقوق التي يخوّلها لهم القانون في مثل هذه الحوادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - من المغرب السبت 26 أكتوبر 2019 - 12:33
الله يرحموا و يدخله فسيحة جناته و يصبر ذويه.
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1