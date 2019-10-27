24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1307:3913:1616:1618:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تراجع حجم المبيعات يعمّق أزمة الشركات العقارية بالدار البيضاء (5.00)

  2. شاب يقدم "نسرا إفريقيا" إلى مركز الغابات بمريرت (5.00)

  3. "صور جنسية" تورّطُ ثلاثينيّا وفتاة بمدينة بلفاع (5.00)

  4. مرض "الصلب المشقوق" يوحد جهود نشطاء بسطات (5.00)

  5. الجبهة العربية التقدمية تعقد مؤتمرها الأول بطنجة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | اعتداء تلاميذ على أستاذ يثير استنكارا في فاس

اعتداء تلاميذ على أستاذ يثير استنكارا في فاس

اعتداء تلاميذ على أستاذ يثير استنكارا في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 27 أكتوبر 2019 - 01:34

قام، مساء الجمعة، المدير الإقليمي للتعليم بفاس، رفقة رؤساء مختلف المصالح وممثلين عن نقابات تعليمية، بزيارة أستاذ يرقد بالمستشفى الإقليمي الغساني، تعرض لاعتداء بدني وُصف بالخطير على يد ثلاثة تلاميذ، ما نجمت عنه إصابته بكسر في رجله اليمنى.

ووفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن الضحية، الذي يعمل أستاذا لمادة الإعلاميات بثانوية ابن خلدون التأهيلية، تعرض لهذا الهجوم، مساء أول أمس الخميس، بعد خروجه من المؤسسة التي يعمل فيها.

وقال البلاغ إن المديرية الإقليمية للتعليم بفاس فتحت تحقيقا أوليا في موضوع هذا الاعتداء، موردا أن "مدير المؤسسة أفاد بأن الأستاذ المعني تعرض لاعتداء على الساعة السادسة والربع مساء، حيث اعترض سبيله ثلاثة تلاميذ من الثانوية التي يعمل بها، منهم تلميذ سابق بها"، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء جاء بسبب "رفض الأستاذ مدهم بمبلغ مالي طلبوه منه".

وأكدت الوثيقة ذاتها أنه "إثر ذلك حضرت الشرطة بالمكان، وكذلك سيارة الإسعاف، ليتم نقل الأستاذ إلى المستشفى"، موردة أن المدير الإقليمي عبر للأستاذ، نيابة عن الوفد المرافق له وعن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، عن دعمه ومؤازرته، شاجبا هذا الاعتداء.

وأورد المصدر ذاته أن المدير الإقليمي للتعليم بفاس أكد، خلال زيارة الاطمئنان على سلامة الضحية، أن "كرامة الأستاذ خط أحمر عند وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع مصالحها الخارجية".

وإذ تقدم المديرية الإقليمية هاته المعطيات، يضيف البلاغ ذاته، تؤكد دعمها للأستاذ ومؤازرته قضائيا، "خصوصا أن المعتدين يوجدون قيد الاعتقال".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - غير ممكن. الأحد 27 أكتوبر 2019 - 01:49
هؤلاء الذين اعتدوا على الاستاذ اشك في كونهم تلاميذ.التلاميذ لا يمكن بتاتا ان يقوموا بمثل هذه التصرفات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - chaker الأحد 27 أكتوبر 2019 - 01:59
يجب على وزارة التربية والتعليم ان تسترجع للمعلمين والمعلمات والأساتذة. والاستادات هبتهم التي اصبحت في خطر بسبب عدم وجود الاحترام والتقدير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - في الواقع الأحد 27 أكتوبر 2019 - 02:05
* في نظري تلاميذ مراهقون متهورون ، لم يخطر ببالهم
عواقب عملهم السيء . إن ذلك التصرف جاء نتيجة الوضع
الذي أصبحت فيه هيئة التدريس جراء التحريض الممارس
من طرف الكل حكومةً ومجتمعاً .
* في الواقع ، أولئك التلاميذ أبرياء ، لأنهم ذهبوا ضحية
ما يسمعون من ذويهم ومحيطهم عن هيئة التعليم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - محمد محمد الأحد 27 أكتوبر 2019 - 02:13
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.