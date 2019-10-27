اعتداء تلاميذ على أستاذ يثير استنكارا في فاس

رشيد الكويرتي من فاس

قام، مساء الجمعة، المدير الإقليمي للتعليم بفاس، رفقة رؤساء مختلف المصالح وممثلين عن نقابات تعليمية، بزيارة أستاذ يرقد بالمستشفى الإقليمي الغساني، تعرض لاعتداء بدني وُصف بالخطير على يد ثلاثة تلاميذ، ما نجمت عنه إصابته بكسر في رجله اليمنى.

ووفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن الضحية، الذي يعمل أستاذا لمادة الإعلاميات بثانوية ابن خلدون التأهيلية، تعرض لهذا الهجوم، مساء أول أمس الخميس، بعد خروجه من المؤسسة التي يعمل فيها.

وقال البلاغ إن المديرية الإقليمية للتعليم بفاس فتحت تحقيقا أوليا في موضوع هذا الاعتداء، موردا أن "مدير المؤسسة أفاد بأن الأستاذ المعني تعرض لاعتداء على الساعة السادسة والربع مساء، حيث اعترض سبيله ثلاثة تلاميذ من الثانوية التي يعمل بها، منهم تلميذ سابق بها"، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء جاء بسبب "رفض الأستاذ مدهم بمبلغ مالي طلبوه منه".

وأكدت الوثيقة ذاتها أنه "إثر ذلك حضرت الشرطة بالمكان، وكذلك سيارة الإسعاف، ليتم نقل الأستاذ إلى المستشفى"، موردة أن المدير الإقليمي عبر للأستاذ، نيابة عن الوفد المرافق له وعن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، عن دعمه ومؤازرته، شاجبا هذا الاعتداء.

وأورد المصدر ذاته أن المدير الإقليمي للتعليم بفاس أكد، خلال زيارة الاطمئنان على سلامة الضحية، أن "كرامة الأستاذ خط أحمر عند وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجميع مصالحها الخارجية".

وإذ تقدم المديرية الإقليمية هاته المعطيات، يضيف البلاغ ذاته، تؤكد دعمها للأستاذ ومؤازرته قضائيا، "خصوصا أن المعتدين يوجدون قيد الاعتقال".