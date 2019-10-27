مصالح الأمن بمراكش تقدّم دعما نفسيا لشرطي

هسبريس من الرباط

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن "مصالح ولاية أمن مراكش تفاعلت، بسرعة وبشكل جدي، مع شريط منشور على تطبيقات التراسل الفوري (واتساب) على الهواتف المحمولة، يظهر فيه حارس أمن، بزيه النظامي الرسمي، وهو يدلي بتصريح مصور وهو في وضعية نفسية صعبة".

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية أمن مراكش تؤكد أنها فور اطلاعها على التسجيل المنشور انتدبت طبيبا من طاقمها الصحي لتقديم العلاجات الضرورية لحارس الأمن المذكور، فضلا عن تمكينه من الدعم النفسي اللازم، خصوصا بعدما تبين أن حالته الصحية والنفسية تحتاج إلى مواكبة مستمرة وعاجلة.

وقامت مصالح الأمن الوطني، يضيف المصدر ذاته، بنقل الشرطي المذكور إلى مستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية والعقلية بمدينة مراكش، حيث تم إيواؤه وتمكينه من العلاجات الضرورية، قبل أن تتعهد عائلته بمتابعة وضعه النفسي داخل مسكن الأسرة بالتنسيق مع المصالح الطبية للأمن الوطني.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ولاية أمن مراكش، وإذ توضح هذه المعطيات، فإنها تؤكد أنها حريصة على متابعة الوضع الصحي للشرطي المذكور، وتقديم كل المساعدات الطبية والدعم النفسي لتمكينه من العلاج.