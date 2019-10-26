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الرئيسية | حوادث | "البسيج" يوقف العنصر السابع في "خلية طماريس"

"البسيج" يوقف العنصر السابع في "خلية طماريس"

"البسيج" يوقف العنصر السابع في "خلية طماريس"
هسبريس من الرباط
السبت 26 أكتوبر 2019 - 16:05

قال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إنه تمكن من إيقاف عنصر سابع بدوار "المكانسة" بعين الشق بالدار البيضاء، وذلك لارتباطه بأفراد الخلية الإرهابية التي جرى تفكيكها، أمس الجمعة، بمنطقة طماريس بضواحي الدار البيضاء ووزان وشفشاون.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الأبحاث والتحريات الجارية أكدت على أن عناصر هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة، كانت تستهدف ضرب بنيات تحتية حساسة ومواقع حيوية، وذلك بعدما قاموا بعدة عمليات مراقبة واستطلاع لهذه الأهداف.

كما أكد البحث المنجز، يضيف البلاغ، أن زعيم هذه الخلية واثنيْن من أعضائها قاموا بتوضيب شريطيْ فيديو بايعوا من خلالهما الأمير المزعوم لـ"داعش"، وتوعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة، في أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى "ولاية داعش بالمغرب الإسلامي".

وذكر المصدر ذاته بأن تفكيك هذه الخلية الإرهابية قد مكن من حجز أسلحة نارية وذخيرة حية ومواد كيماوية مشبوهة، جاري إخضاعها للخبرة العلمية، بالإضافة لمبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية، مضيفا أن الأبحاث لا زالت جارية مع المشتبه فيهم في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - نبيلة السبت 26 أكتوبر 2019 - 16:20
بالتوفيق للبسيج ارجو ان يكون عندنا بسيج مثله في الامن الوطني لكي يطهر مدينة الدار البيضاء من المشرملين والكريساج
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