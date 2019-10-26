دورية تُحبط محاولة لتهريب المخدرات قرب طنجة

هسبريس من الرباط

تمكنت دورية مشتركة بين البحرية الملكية والدرك البحري من إحباط محاولة لتهريب كمية مهمّة من المخدرات، واعتقال 3 أشخاص على خلفية تورّطهم في هذه القضية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية التي جرت بالبحر الأبيض المتوسط قبالة كاساباراطا (حوالي 7 كيلومترات غرب ميناء طنجة)، أسفرت عن حجز قارب صيد تقليدي محمل بـ700 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أنه إلى جانب شحنة المخدرات المحجوزة التي كانت موزعة على 20 رزمة، تمّ حجز هواتف نقالة وأجهزة خاصة بتحديد المواقع (GPS).

يُشار إلى أن المركز القضائي بطنجة باشر التحقيق في القضية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد مصدر ووجهة تلك المخدرات، والوصول إلى باقي المتورطين المحتملين فيها.