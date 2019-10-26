إصابة 12 شخصا في حادثة سير ضواحي كلميم

مصطفى البكار من تزنيت

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى المدخل الشمالي لمدينة كلميم، عصر اليوم السبت، حادثة سير نجمت عن اصطدام بين حافلة للنقل العمومي وشاحنة من الحجم الكبير.

ووفق المعطيات المتوفرة لهسبريس، فقد أسفر الحادث عن جرح 12 شخصا، من بينهم نساء، كانوا على متن الحافلة الرابطة بين بويزكارن وكلميم.

وتدخلت سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية على وجه السرعة لنقل الركاب المصابين نحو مستعجلات المستشفى الجهوي بكلميم قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن حالة جميع المصابين لا تدعو للقلق، باستثناء امرأة واحدة وصفت إصابتها بالخطيرة.

وفور إشعارها، حلت بعين المكان عناصر السلطات المحلية والأمنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق معمق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.