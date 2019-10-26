مذكرة بحث توقع بشاب في قبضة مصالح درك تزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

تمكنت عناصر دركية تابعة للمركز الترابي تزنيت، اليوم السبت، من توقيف شخص في بداية عقده الثالث من ذوي السوابق، مبحوث عنه بموجب مذكرة بحث من أجل الإتجار بالمخدرات وصنع مسكر ماء الحياة.

وأورد مصدر هسبريس أن عملية تفتيش منزل المشتبه فيه، الكائن بجماعة بونعمان، أسفرت عن حجز كمية من مخدر "الكيف".

وتم الاحتفاظ بالموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على القضاء لمتابعته بالمنسوب إليه.

جدير بالذكر أن مصالح المركز الترابي بسرية درك تزنيت تشن حربا شرسة على تجارة الممنوعات بشتى أنواعها، منذ الأسابيع القليلة الماضية، وقد أفلحت في تدخلات أمنية متفرقة من توقيف عدد من مروجي هذه المواد الذين كانوا موضوع برقيات بحث على المستوى الوطني.