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الرئيسية | حوادث | درك إنزكان يفكّ لغز جريمة قتل في ضيعة بالقليعة

درك إنزكان يفكّ لغز جريمة قتل في ضيعة بالقليعة

درك إنزكان يفكّ لغز جريمة قتل في ضيعة بالقليعة
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 26 أكتوبر 2019 - 23:32

تمكنت التحريات المعمقة، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لإنزكان، من تحديد هوية المشتبه بقتل شاب يبلغ عمره حوالي 26 سنة، وهي الجريمة التي كانت ضيعة فلاحية، تقع بجماعة القليعة، مسرحا لها خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وفي تفاصيل الواقعة، فقد تعرّض مالك ضيعة لزراعة النعناع بالقليعة وشاب لهجوم من طرف شخص وفتاة، مدجّجين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير، فقاومهما صاحب الضيعة والشاب، غير أن مقاومتهما انتهت بمقتل العشريني، وإرسال مالك الضيعة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، فيما لاذ المشتبه بهما بالفرار.

وانتقلت مختلف المصالح الأمنية إلى مكان الجريمة، حيث تم فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات الواقعة. وقد أسفرت الأبحاث التقنية، التي باشرتها المصالح الدركية، بتنسيق مع معهد الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي، عن تحديد هوية الشاب المتهم الرئيس في القضية، حيث صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدو الأحد 27 أكتوبر 2019 - 00:07
جماعة القليعة يلزمها تدخل عاجل لمصالح الأمن الوطني الدرك أصبح جد متجاوز
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